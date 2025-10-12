Verbandsliga-Kompakt: FC Teningen findet nach Rückstand eine Antwort

In einem munteren Fußballspiel verpasste es Jonathan Ehret in der neunten Minute bei seinem Pfostenschuss, die frühe Gästeführung auszugleichen. Kurz vor dem Seitenwechsel konterte Konstantin Fries das 1:1 durch Bastian Bischoff postwendend. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Zehnle (5.), 1:1 Bischoff (40), 1:2 Fries (41.), 2:2 Jonathan Ehret (50.), 2:3, 2:4 beide Allgaier (65./80.). SR: Ruiz (Frankreich). Zuschauer: 220.

Erneut verschliefen die Niederschopfheimer die erste Hälfte und gaben den Strohhalm nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 schnell und leichtfertig wieder aus der Hand. Bereits in der zehnten Minute fiel die Führung für die Gastgeber, als Brian Ernst von der linken Seite flankte und Luck per Kopf das 1:0 erzielte. Ein kurzes Aufbäumen des SVN fand in der 23. Minute ein schnelles Ende. Die Abwehr war einen Moment unsortiert, der Ball landete auf der rechten Seite bei Elias Christiansen, der schlenzte den Ball locker ins lange Eck zum 2:0. Die beste SVN-Chance in den ersten 45 Minuten hatte Jonas Pies per Freistoß von halblinks in der 35. Minute, doch Gianluca Tolino rettet mit einer starken Parade. Rielasingen bleibt über die Außenbahnen immer gefährlich und hätte zur Halbzeit höher führen können.

Nach dem Halbzeittee zeigten die Niederschopfheimer zunächst ein anderes Gesicht und bestimmten das Spiel. In der 65. Minute legte Marvin Schillinger für Jonas Pies in der Mitte auf und der vollstreckte zum 1:2-Anschlusstor. Doch in der 77. Minute erlief sich Leon Sattler einen ungenauen Rückpass, umkurvte SVN-Keeper Sinan Süme und machte mit dem 3:1 alles klar. In der zweiten Hälfte zeigte der SV Niederschopfheim durchaus, dass er spielerisch mithalten kann. Doch die individuellen Fehler werden in dieser Liga gnadenlos bestraft, zudem fehlt vorne weiterhin die Durchschlagskraft.

Tore: 1:0 Luck (10.), 2:0 Christiansen (23.), 2:1 Pies (65.), 3:1 Sattler (77.). Zuschauer: 272. Schiedsrichter: J. Fleig (Brigachtal)