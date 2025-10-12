Verbandsliga-Kompakt: FC Teningen findet nach Rückstand eine Antwort

Der SC Lahr ist nach dem 4:2-Auswärtssieg in Auggen erster Verfolger des FC Teningen. Die Mannschaft von Trainer Sascha Schröder profitierte dabei auch von der zweiten Saisonniederlage des SV Bühlertal, der beim SC Pfullendorf überraschend deutlich mit 0:3 unterlegen war. Der VfR Hausen und den FC Wolfenweiler/Schallstadt waren am neunten Spieltag je zum vierten Mal erfolgreich.
Der VfR Hausen war in Villingen nicht direkt auf Betriebstemperatur. "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, hatten etwas Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind", berichtete VfR-Coach Amaury Bischoff. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Seemann (51./ET), 0:2 Sautner (55.), 0:3 Boz (76.). Schiedsrichter: Walther (Ottenheim). Zuschauer: 100.
Die spannende Frage vor dem Spiel war, ob es den abstiegsbedrohten Sportfreunden erneut gelingt, ausgerechnet dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen. In den vergangenen beiden Jahren war der FCT ebenfalls als Favorit ins Elztal gereist, musste aber jeweils die Heimreise ohne Punkte antreten (0:3, 1:2). Der Teninger Coach Rainer Hanning war also gewarnt, wie er sagte, obwohl er erst seit dieser Spielzeit für die Mannschaft verantwortlich ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Elzach Yach: Schindler, Winterhalter, R. Dick (65. Meier), Schmieder, Klank, Ohnemus, F. Bührer (J.L. Schindler), C. Bührer, Trenkle , Agbozo, D. Fleig (65. Lange). Teningen: Schienle, Ernst, Berger, Hodel, Hudic, Obika (55. Siegert), Beck (55. Milardovic), Misic (55. Thoma), Froß (88. Schmidt), Resch, Drumm (88. Mandzo). Tore: 1:0 Fleig (12.), 1:1 Resch (15.) 1:2 Froß (37.) Thoma (85.) Schiedsrichter: Paul Züfle (Böhringen). Zuschauer: 170.
Hätte Sandro D’Accurso quer gelegt auf Jonas Gläsemann. Hätte er bei einer weiteren Chance nicht den Pfosten getroffen, sondern das Tor. Und wäre Gläsemann in einer Eins-gegen-Eins-Situation nicht am Torwart des FC RW Salem gescheitert. Dann hätte der SV 08 Laufenburg vermutlich den nächsten Dreier nach dem Aufstieg in die Verbandsliga verbucht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Gläsemann (78.), 1:1 Strauß (90.+4). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg).
Der Aufsteiger wollte in Singen die unglückliche Niederlage nach ansprechender Leistung aus der Vorwoche gegen Laufenburg (3:4) unbedingt korrigieren. "Es ist uns gelungen, über die gesamte Spieldauer kaum etwas zuzulassen", lobte Gästetrainer Raphael Heitzler seine Mannschaft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Klages (28./FE), 1:1 Oprea (35.), 1:2 Klages (55.). Schiedsrichter: Schätzle (Schönwald). Zuschauer: 150.
In einem munteren Fußballspiel verpasste es Jonathan Ehret in der neunten Minute bei seinem Pfostenschuss, die frühe Gästeführung auszugleichen. Kurz vor dem Seitenwechsel konterte Konstantin Fries das 1:1 durch Bastian Bischoff postwendend. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Zehnle (5.), 1:1 Bischoff (40), 1:2 Fries (41.), 2:2 Jonathan Ehret (50.), 2:3, 2:4 beide Allgaier (65./80.). SR: Ruiz (Frankreich). Zuschauer: 220.
Erneut verschliefen die Niederschopfheimer die erste Hälfte und gaben den Strohhalm nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 schnell und leichtfertig wieder aus der Hand. Bereits in der zehnten Minute fiel die Führung für die Gastgeber, als Brian Ernst von der linken Seite flankte und Luck per Kopf das 1:0 erzielte. Ein kurzes Aufbäumen des SVN fand in der 23. Minute ein schnelles Ende. Die Abwehr war einen Moment unsortiert, der Ball landete auf der rechten Seite bei Elias Christiansen, der schlenzte den Ball locker ins lange Eck zum 2:0. Die beste SVN-Chance in den ersten 45 Minuten hatte Jonas Pies per Freistoß von halblinks in der 35. Minute, doch Gianluca Tolino rettet mit einer starken Parade. Rielasingen bleibt über die Außenbahnen immer gefährlich und hätte zur Halbzeit höher führen können.
Nach dem Halbzeittee zeigten die Niederschopfheimer zunächst ein anderes Gesicht und bestimmten das Spiel. In der 65. Minute legte Marvin Schillinger für Jonas Pies in der Mitte auf und der vollstreckte zum 1:2-Anschlusstor. Doch in der 77. Minute erlief sich Leon Sattler einen ungenauen Rückpass, umkurvte SVN-Keeper Sinan Süme und machte mit dem 3:1 alles klar. In der zweiten Hälfte zeigte der SV Niederschopfheim durchaus, dass er spielerisch mithalten kann. Doch die individuellen Fehler werden in dieser Liga gnadenlos bestraft, zudem fehlt vorne weiterhin die Durchschlagskraft.
Tore: 1:0 Luck (10.), 2:0 Christiansen (23.), 2:1 Pies (65.), 3:1 Sattler (77.). Zuschauer: 272. Schiedsrichter: J. Fleig (Brigachtal)