Verbandsliga kompakt: FC Teningen besiegt den SV Linx deutlich

Der FC Teningen erringt mit seinem neuen Trainer Rainer Hannig bereits den zweiten Erfolg in der noch jungen Saison. Als „Dosenöffner“ bezeichnete Hannig nach seinem ersten Heimsieg die frühe Ampelkarte gegen den Rheinauer Niclas Metzinger (21. Minute): „Diese gelb-rote Karte hätte meines Erachtens nicht unbedingt gegeben werden müssen.“ Teningen schlug aus der Überzahl Kapital und ging verdientermaßen mit 2:0 in die Kabine. Nach Wiederanpfiff verloren die Hausherren jedoch ein wenig den Faden. Linx stellte das Spielsystem auf ein 4-4-1 um, Tim Keck gelang der Anschlusstreffer. In dieser Phase agierten die Teninger fahrlässig, so dass es fast noch zum Ausgleich gekommen wäre. Doch dann avancierte Joel Thoma zum Matchwinner auf Seiten der Teninger, sein Doppelschlag binnen vier Minuten brachte die Heimmannschaft auf die Siegerstraße. Maximilian Resch setzte mit seinem Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt. „Die Leistung war okay, ich bin zufrieden. Aber man darf die Höhe des Siegs nicht überbewerten“, bilanzierte Hannig. Teningen empfängt am kommenden Mittwoch (18 Uhr) in der zweiten Runde den südbadischen Pokals den FC Wolfenweiler-Schallstadt.

Tore: 1:0 Drumm (23.), 2:0 Stübbe (30), 2:1 Keck (55.), 3:1 Thoma (75.), 4:1 Thoma (79.), 5:1 Resch (87.). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 260.

