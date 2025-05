Betretene Mienen bei der sportlichen Leitung des OFV angesichts des wohl unvermeidbaren Abstiegs: Athletiktrainer Anthoni Logue (von links), Verbindungstrainer Louis Beiser-Biegert, Co-Trainer Stefan de Bois und Cheftrainer Michael Kovács. – Foto: Wolfgang Künstle

Verbandsliga kompakt: FC Denzlingen kann den Aufstieg perfekt machen Der FC Denzlingen ist seiner Favoritenrolle in der Fußball-Verbandsliga bisher gerecht geworden und steht vor der Meisterschaft.

Während der SC Lahr aus dem gesicherten Mittelfeld der Verbandsliga-Tabelle heraus entspannt agieren kann, steht der Offenburger FV vor dem Abstieg in die Landesliga. Doch Trainer Michael Kovács kämpft um jeden Strohhalm.

FC Denzlingen steht vor der Meisterschaft. Der 1. Juni 2024 liegt ein knappes Jahr zurück. Es war ein schwarzer Tag für den FC Denzlingen. Beim bereits abgestiegenen Offenburger FV kam die Mannschaft von Marco Dufner nicht über ein 4:4 hinaus und verpasste so den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Sonntag bietet sich für den FC Denzlingen die erste Möglichkeit, den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen: Es würde sich ein Kreis schließen.

Denn der FC Denzlingen wäre der logische Verbandsliga-Meister: Nur zwei seiner 28 Saisonspiele hat die Dufner-Elf bisher verloren, mit 74 Treffern stellt sie den besten Angriff, mit 14 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive der Liga. Folgt am Sonntag (15 Uhr) beim Türkischen SV Singen der 21. Saisonsieg, dann ist dem FC Denzlingen drei Spiele vor Rundenende der Titel und so der direkte Aufstieg in die Oberliga nicht mehr zu nehmen.