Verbandsliga-Kompakt: FC Auggen und SC Lahr im Verfolgerduell

Unterschiedliche Ambitionen: Maximilian Faller (links) und der VfR Hausen wollen den Ligaverbleib sichern, Francisco Pereira Marques und der FC Auggen oben angreifen. – Foto: Achim Keller

In der Fußball-Verbandsliga gastiert der FC Auggen im Verfolgerduell beim SC Lahr. Für den VfR Hausen und die SF Elzach-Yach gilt es, den Abstand nach unten zu vergrößern.

"Diese Ausgangsposition haben wir uns erarbeitet", sagt Bastian Bischoff mit Blick auf das Verfolgerduell zwischen dem SC Lahr und dem FC Auggen am Samstag (15.30 Uhr). Dabei spielt der Spielertrainer des FC Auggen auf den geringen Abstand zwischen den Lahrern und seinem Team an. Nur zwei Punkte trennen die Bischoff-Elf vom Tabellenzweiten, der enteilt schien. Mit einem Sieg am Samstag kann der FC Auggen am Pokal-Halbfinalisten vorbeiziehen. Auch ein Remis würde für dann noch folgende sechs Verbandsligapartien alle Möglichkeiten offenhalten, zumal das Duell zwischen Teningen und Lahr noch aussteht. Mehr zu den Teams aus dem Fußballbezirk Freiburg im BZ-Plus-Artikel.

Der SC Lahr ist im Verbandspokal im Halbfinale gescheitert. Doch der Fußball-Verbandsligist hat keine Zeit enttäuscht zu sein. Denn bereits am Samstag folgt das Spitzenspiel gegen den FC Auggen.