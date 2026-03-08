Verbandsliga-Kompakt: FC Auggen nimmt die schwere Auftakthürde

Jesse Agbozo (rechts) traf zum zwischenzeitlichen 2:3 für Elzach-Yach. – Foto: Fritz Zimmermann

In einem spektakulären Fußballspiel ziehen die Sportfreunde Elzach-Yach gegen den ESV Südstern Singen den Kürzeren. Der FC Auggen hält den Abstand zum Spitzenduo. Die Liag im Überblick:

Was in der Kabine des SC Lahr vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt besprochen wurde, wissen nur die dort Anwesenden. Öffentlich bewerteten die Verantwortlichen des Vereins die Aufgabe gegen den aktuellen Tabellenneunten indes als recht schwierig. SCL-Trainer Sascha Schröder konnte sich gut ein "Geduldsspiel" vorstellen, das Stadionheft warnte das Lahrer Publikum ebenfalls und setzte über den Artikel, der den FC Wolfenweiler-Schallstadt präsentierte, die Überschrift: "Ein starker Aufsteiger kommt". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Nach dem 3:1-Sieg im Nachholspiel beim FC 08 Villingen II musste sich in der Fußball-Verbandsliga der gastgebende SV Niederschopfheim mit einem 2:2 (0:1) im Kellerderby gegen den FC Rot-Weiß Salem zufrieden geben. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Jan Herdrich noch Glück, dass in einer dramatischen zweiten Hälfte die Punkteteilung gelang. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Senn (44./FE), 0:2 Fetic (72.), 1:2 Leidinger (82.), 2:2 Wagner (86.). Rot: Fetic/RW Salem (83.), Gelb-Rot: Aksoyan/RW Salem (86.). Schiedsrichter: Roeck (Öhningen). Zuschauer: 198.

Wann immer Fans des Hamburger SV den Refrain von "One (Always Hardcore)" von Scooter hören, wird es ihnen warm ums Herz. Die leicht abgewandelte Version "Always Hamburg" ertönt nach Treffern des Bundesligisten im heimischen Volksparkstadion. Am Samstagnachmittag war das Original gleich acht Mal im Teninger Friedrich-Meyer-Stadion zu vernehmen. "Wir haben unsere Tormusik früh in der Saison geändert. Mir gefällt das deutlich besser als der Vorgänger", so Rainer Hannig schmunzelnd. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Teningen: Krause, Berger, Ernst, Hodel, Hudic (73. Komann), Siegert, Froß (64. Beck), Hoelle (73. Obika), Milardovic (64. Weber), Stübbe (58. Thoma), Resch. Tore: 1:0 Resch (2.), 2:0 Froß (13.), 3:0 Hodel (16.), 4:0 Hoelle (29.), 5:0 Siegert (31.), 6:0 Hodel (49.), 7:0 Ernst (51.), 8:0 Resch (84./FE). Schiedsrichter: Bartschat (Münstertal). Zuschauer: 220.

"Wir haben mit zehn Mann eine tolle Energieleistung gezeigt", sagte Frank Nothstein, der gemeinsam mit Sebastian Wiesler für die sportliche Leitung beim VfR Hausen verantwortlich ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 D’Accurso (36.), 1:1 Rexhepi (54.), 2:1 Einecker (78.), 3:1 Bektasi (90.). SR: Hamidi (Ötigheim). Zuschauer: 200. Rot: Suwareh (24./Hausen).

Die SF Elzach-Yach und der ESV Südstern Singen lieferten sich einen spektakulären Schlagabtausch. Sieben Treffer, zwei Platzverweise und die dicke Chance auf das 4:4 in der zehnten Minute der Nachspielzeit lassen erahnen, dass der Fußballnachmittag in Elzach am Samstag kein ganz normaler war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Luisoni (4.), 1:1 Claudius Bührer (9.), 1:2 Luisoni (27.), 1:3 Djedje (57.), 2:3 Agbozo (77.), 2:4 Plavci (88.), 3:4 Claudius Bührer (90.+8). SR: Franke (Oberharmersbach). ZS: 200. Rot: Haziri (77./Singen), Gelb-Rot: Winterhalter (67. Elzach).