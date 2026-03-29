Verbandsliga-Kompakt: FC Auggen gewinnt Spitzenspiel gegen FC Teningen

Kein Durchkommen: Der Teninger Top-Torjäger Maximilian Resch (vorne) im Zweikampf mit Julien Tschira. – Foto: Daniel Thoma

Der FC Auggen hat die Siegesserie des FC Teningen gestoppt. Im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga bringt der Tabellenführer seine PS nicht auf die Wiese und unterliegt verdientermaßen mit 0:3.

Im Lahrer Lager herrschte nach dem Remis in Kuppenheim Unzufriedenheit. Der Lahrer Sportvorstand Petro Müller sagte nach dem 2:2 (1:1) gegen die Null-Achter, dass das SCL-Team derzeit die hohen Erwartungen der Verantwortlichen nicht erfülle: "Aber von einer Krise kann man nicht sprechen." Auch der Lahrer Trainer Sascha Schröder ärgerte sich, dass nur ein Punkt für die Seinen heraussprang, sagte aber auch: "Wir müssen auch das Positive sehen. Wir haben trotz zweimaligen Rückstandes die Partie nicht verloren." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Daniele Sanso, Trainer des FC Wolfenweiler-Schallstadt wertete das Remis in Linx als "gerechtes Resultat". Dem SV Linx waren die guten Ergebnisse der vergangenen Wochen anzumerken. "Uns war aber bewusst, dass sie ihr Spiel so nicht über 90 Minuten durchziehen können", sagte Sanso. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. SR: Roeck (Öhningen). ZS: 150.

Der ersehnte erste Sieg nach der Winterpause, er hätte aus Sicht der SF Elzach-Yach viel überzeugender nicht ausfallen können. Vier seiner fünf Treffer erzielten die Gäste bei heimstarken Linzgauern bereits vor dem Seitenwechsel. "Es war aus unserer Sicht ein Tag zum Vergessen", so SCP-Trainer Miro Topalusic. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Babic (9.), 1:1, 1:2 beide Schmieder (14./20.), 1:3 Meier (27.), 1:4 Claudius Bührer (42.), 1:5 Meier (55.). SR: Mera-Linz (Schopfheim). ZS: 200.

Der VfR Hausen konnte auf der Talwiese nicht an die guten Leistungen aus den ersten Spielen nach der Winterpause anknüpfen. "Es war insgesamt ein enttäuschendes Spiel von uns. Wir haben keine Leidenschaft gezeigt", sagte VfR-Cheftrainer Erich Sautner, der vor dem Spiel vehement auf die Stärke des Gegners hingewiesen hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Uhl (24.), 2:0 Djelili (30.), 3:0 Kunze (46./FE), 4:0 Sattler (59.), 4:1 Bektasi (77./FE), 5:1 Ernst (90.+1). SR: Baumer (Freiburg). ZS: 220.

"Es war kaum möglich, hier heute guten Fußball zu spielen", monierte Teningens Trainer Rainer Hannig im Nachgang an die erste Niederlage seiner Mannschaft nach der Winterpause. In den äußeren Bedingungen im Lettenpark sah der Coach des Tabellenführers einen "klaren Vorteil" für den FC Auggen, ordnete aber auch ein: "Die haben es dann einfach auch besser gemacht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Auggen: Lauer, Podlich (27. Disch), Anlicker, Jonathan Ehret (83. Valchuk), Reinecker, Scalici, Walther, Dischinger (90. Akbay), Calanuovo (64. Perreira Marques), Ontuzans (64. Tiedemann), Tschira. Teningen: Schienle, Ernst, Berger, Hodel, Siegert (69. Beck), Hudlic (70. Milardovic), Thoma (81. Weber), Hoelle (69. Mouly), Froß, Resch, Drumm (81. Komann). Tore: 1:0 Ontuzans (43.), 2:0 Dischinger (70.), 3:0 Jonathan Ehret (81.). SR: Morat (Villingen). ZS: 400.