Verbandsliga-Kompakt: FC Auggen dreht nach der Pause auf

Mann des Spiels: Hausens Yannick Häringer (am Ball) setzt sich in dieser Szene gegen zwei Gegenspieler durch. – Foto: Achim Keller

Lange hat Yannick Häringer auf seinen ersten Saisontreffer warten müssen. Bei den SF Elzach-Yach entscheidet der spielende Co-Trainer des VfR Hausen die Fußball-Verbandsliga-Partie per Doppelpack.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie war der VfR Hausen den Abstiegsplätzen in der Verbandsliga wieder bedrohlich nahe gekommen. Nach dem 2:0(2:0) bei den SF Elzach-Yach verfügen die Möhlin-Kicker nun wieder über ein kleines Polster. Kommende Woche bietet sich für den VfR Hausen die große Möglichkeit, dieses mit einem Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht FC 08 Villingen II weiter auszubauen. Für die SF Elzach-Yach geht der lange Weg zum Klassenerhalt hingegen am Samstag beim Spitzenreiter FC Teningen weiter. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

"Wir haben uns von Beginn an sehr gierig gezeigt und dem Gegner nichts zugelassen", sagte nach dem Spiel der hochzufriedene Lahrer Trainer Sascha Schröder. Der dominante Auftritt seiner Mannschaft soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, in welch schlechter Verfassung sich derzeit die Mannschaft vom Hohentwiel präsentiert. Dabei ist das ESV-Team gespickt mit Einzelkönnern. Der namhafteste ist der Mittelfeldspieler mit tunesischem und französischem Pass, Mohamed Gouaida, der einst unter anderen beim Hamburger SV und dem Karlsruher SC auf der Gehaltsliste stand. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Im Aufsteigerduell erlebte der FC Wolfenweiler-Schallstadt von Beginn an einen komplett gebrauchten Tag. Sandro D’Accurso traf in der zweiten Spielminute zum zweiten Mal. "Wir haben desolat angefangen und die komplette Anfangsphase gegen eine starke Offensive dermaßen verpennt", sagte "Wölfe"-Coach Daniele Sanso. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0, 2:0 beide D’Accurso (1./2.), 3:0 Gläsemann (9.), 4:0, 5:0 beide Knab (48./FE/64.). SR: Gehring (Biberach). ZS: 200. Gelb-Rot: Weber (86. Wolfenweiler).

Der FC Teningen kam beim heimstarken SV Pfullendorf zwar nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück, blieb aber auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. Die neun Gegentreffer aus den zurückliegenden drei Ligaspielen sind ebenfalls nicht nach dem Geschmack des Trainerteams um Chefcoach Rainer Hannig. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Resch (11.), 1:1 Babic (11.), 2:1 Stehle (25.), 3:1 Fritz (53/FE), 3:2 Milardovic (62.), 3:3 Froß (78.). Schiedsrichter: Satriano (Zell). Zuschauer: 230.