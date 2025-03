Verbandsliga kompakt: FC Auggen bezwingt den FC Denzlingen

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Auch in der ersten Minute der Nachspielzeit hatte Nico Ziegler noch etwas im Tank. Der Torschütze zum 1:0 zog tief in der Denzlinger Hälfte ein Foulspiel und bejubelte den folgenden Pfiff aus der Schiedsrichterpfeife von Niklas Pfau lautstark. Ziegler war der Schlüsselspieler des FC Auggen beim wichtigen 2:1-Heimerfolg am Sonntagnachmittag. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Auggen: Lauer, Saur, Pauchet (58. Kalchschmidt), Jonathan Ehret (82. Pfeiffer), Reinecker, Walther, Ziegler, Scalici (73. Julian Ehret), Dischinger, Tschira, Casalnuovo (89. Pereira Marques). Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Butov (62. Lickert), Echner (76. Bernauer), Garcia Stein, Cernenchi, Berger (79. Lawson), Gehring, Redzic, Eggert, Ebel. Tore: 1:0 Ziegler (56.), 2:0 Casalnuovo (60.), 2:1 Garcia Stein (80./FE). SR: Pfau (Oberachern). Zuschauer: 350.