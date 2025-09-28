Verbandsliga-kompakt: Erste Saisonpleite für Teningen und Bühlertal

Der SV 08 Laufenburg beweist auch nach dem Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga seine Stabilität. Mit dem SC Lahr besiegen die Nullachter ein Team aus dem oberen Drittel. Ein Neuzugang fällt beim 3:0 auf.

Es war eine verdiente Niederlage, weil der Gegner bissiger und aggressiver war“, sagte Teningens Coach Rainer Hannig im Nachgang zur ersten Saisonniederlage seiner Mannschaft. „Wir haben uns nach der Pause keine Chancen erspielt“, monierte Hannig. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Ergebniskrise der SF Elzach-Yach hat sich auch am Sonntag beim Oberliga-Absteiger fortgesetzt. Im Kellerduell unterlagen die Elztäler bei den bis dato noch sieglosen Villingern mit 1:2. Gästetrainer Kevin Maier hatte im Vorfeld der Partie von einem „Pflichtsieg“ seiner Mannschaft gesprochen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

ach zuletzt drei Siegen in Serie endete der Lauf des FC Wolfenweiler-Schallstadt beim SV Kuppenheim. Am Samstag lief für den Aufsteiger von Beginn an kaum etwas zusammen. „Wir schenken direkt in der vierten Minute das 0:1 her“, so Gästecoach Raphael Heitzler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Den verlorenen Punkten aus Pfullendorf wird der VfR Hausen noch eine Weile lang nachtrauern. Die Gäste kamen nach einem zwischenzeitlichen 0:2- und 1:3-Rückstand zurück und waren in der Schlussphase drauf und dran, das Spiel komplett zu drehen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Spitzenteam mag ein großer Begriff sein, doch auch wenn erst sieben Spiele in dieser Verbandsligasaison ins Land gegangen sind, deuten die Auftritte des SV 08 Laufenburg darauf hin, dass der Club gleich in seinem ersten Jahr der Rückkehr einen Entwicklungsschritt mehr machen könnte als vermutet. Inwieweit es nach oben reichen wird, ist offen, zumindest dürften die Nullachter keine klassische Aufsteigersaison spielen; mit Zittern bis zum Schluss. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 D’Accurso (7.), 2:0, 3:0 beide Hanser (77., 90.+5). Schiedsrichter: Pacher (Brigachtal).

Geschlagen musste der SV Niederschopfheim von seinem Gastspiel beim ESV Südstern Singen in die Ortenau zurückfahren, obwohl ein Punktgewinn zum Greifen nahe war. Mit dem Resultat können die Blauen nicht glücklich sein, aber SVN-Coach Jan Herdrich ist mit seinem Team nicht unzufrieden: "Die Jungs haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und einen starken Auftritt auf dem Kunstrasen in Singen gezeigt. Darauf können wir aufbauen und müssen uns in den nächsten Partien belohnen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.