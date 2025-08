Verbandsliga kompakt: Erfolgreicher Auftakt für Walluf und Wiesbaden

Wiesbaden. Die Verbandsliga Mitte ist mit sieben Partien in die neue Saison gestartet. Den Auftakt machte am Freitagabend das Wiesbadener Derby zwischen dem FV Biebrich und dem Türkischen SV Wiesbaden. Der FV setzte sich mit 2:0 durch. Am Samstag kam es ebenfalls in der Landeshauptstadt zur Begegnung zwischen dem SV Wiesbaden und den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg. Der SV Wiesbaden entschied das Spiel deutlich mit 5:0 für sich. Der Sonntag hielt mehrere spannende Partien bereit. Aufsteiger TSF Heuchelheim empfing den FC Waldbrunn und startete mit einem 1:0-Sieg in die Saison. Zeitgleich trafen die TuS Hornau als Absteiger aus der Hessenliga auf den FC Ederbergland – die Begegnung endete 1:1. Auch beim Spiel zwischen dem FV Breidenbach und Aufsteiger VfR Limburg gab es keinen Sieger, das Duell endete ebenfalls 1:1. Im Duell zweier ambitionierter Teams setzte sich der SV Zeilsheim mit 2:1 beim SC Rot-Weiß Hadamar durch. Abgerundet wurde der Spieltag mit dem Main-Rhein-Duell zwischen Germania Okriftel und der SG Walluf. Die Gäste aus dem Rheingau siegten auswärts mit 2:0.