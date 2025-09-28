 2025-09-26T13:47:28.965Z

Gegen den SV Steinwenden verlieren die Kreuznacher mit 5:1.
Gegen den SV Steinwenden verlieren die Kreuznacher mit 5:1. – Foto: Michael Wolff

Verbandsliga kompakt: Eintracht verliert Sechs-Punkte-Spiel deutlich

Eintracht Bad Kreuznach unterliegt SV Steinwenden mit 1:5 +++ Zweitplatzierter Bienwald Kandel gewinnt gegen Tabellenführer Mechtersheim am Freitagabend 4:1 +++ Unentschieden im Topspiel zwischen Waldalgesheim und Basara

Rheinhessen. Der neunte Spieltag der Verbandsliga Süwest hielt für die Zuschauer gleich zwei Topspiele bereit: Am Freitagabend eröffnete das Duell zwischen Bienwald Kandel und Mechtersheim den Spieltag. Der Aufsteiger aus Bienwald zieht mit dem 4:1 Sieg auf 22 Punkte und damit mit dem Absteiger aus Mechtersheim gleich. Parallel empfing die TuS Marienborn den SV Bodenheim und trennten sich 1:1. Den Samstagsspieltag eröffnete Jahn Zeiskam mit einem 3:1 Heimsieg gegen den TuS Steinbach. Um 15.30 Uhr startete dann das zweite Topspiel des neunten Verbandsliga-Spieltags: Alemannia Waldalgesheim und Basara Mainz trennten sich 1:1. Im Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger gewinnt SV Morlautern mit 4:0 gegen TuS Hohenecken. Die SG Hüffelsheim schlägt die TSG Bretzenheim 3:1. Am Sonntag trat auch die dritte bislang sieglose Mannschaft, Eintracht Bad Kreuznach, beim SV Steinwenden an und konnte nach einer deutlichen 1:5 Niederlage erneut keinen Sieg feiern. Zudem gastiert der FK Pirmasens II bei Viktoria Herxheim.

Alle Partien im Überblick:

