Verbandsliga kompakt: Eintracht gewinnt Abstiegsduell, Drama in Kandel

Rheinhessen. Die SG Eintracht Bad Kreuznach setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf und fegt den Tabellenletzten TuS Steinbach mit 4:1 vom Platz. Auch der abstiegsgefährdete VfB Bodenheim musste einstecken: Auf eigenem Platz verlieren die Bodenheimer nach anfänglicher Führung mit 1:3 gegen Pirmasens II. Auch in Marienborn hat sich das Spiel gewendet: Zuerst führten die Grün-Weißen, doch in der zweiten Halbzeit drehte Basara die Partie zum 2:1 und behält so die Aufstiegsplätze im Blick.
Jahn Zeiskam jubelt spät: In der neunten Minute der Nachspielzeit erzielt Cenusa den 3:2-Siegtreffer gegen TuS Hohenecken. Auch in Kandel fällt die Entscheidung spät: Dem Tabellenzweiten gelingt erst in der Schlussphase der Siegtreffer, diverse Platzverweise sorgten für Verdruss bei der SGH.
Hier findet ihr alle Matches: