Verbandsliga Kompakt: Die "Wölfe" besiegen SV Niederschopfheim

Wolfenweiler-Schallstadt: Neumann, Häring (86. Hoss), Gartner, Senftleber, Klein, Späth, Gehring, Hartmann (44. Holderer), Weber (54. Hesse), Redzic (54. Fassbinder), Leib (87. Jammeh). Tore: 1:0, 2:0 beide Redzic (2., 19.), 3:0 Leib (26.), 3:1 Leidinger (30.), 4:1 Leib (32.), 4:2 Leidinger (36.) Schiedsrichter: Züfle (Böhringen), Zuschauer: 115.
Tore: 1:0 Hanser (21.), 2:0 Knab (45.+2), 2:1 Bührer (45.+4), 3:1 Gläsemann (63.), 3:2 Schmieder (70.). SRin: Gieringer (Sinzheim). GR: Esser (90./Laufenburg).
SC Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle (70. Zeyer), Naletilic (57. Giedemann), Wirth (70. Schumacher), Bandle, Bross, Häußermann, Allgaier, Gutjahr, Kaufmann (57. Kaufmann). Tore: 1:0 Häußermann (5.), 2:0 Bandle (68.), 3:0 Keita (72.), 3:1 Spät (87.). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg). Zuschauer: 130.
Tore: 0:1 B. Ernst (14.), 0:2 Kunze (26.), 0:3 M. Ernst (49.), 0:4 Sattler (90.). Schiedsrichter: Zygan (Malsch). ZS: 170.
Tore: 0:1 Bektasi (25.), 1:1 Kandic (74.), 1:2 Bektasi (90.+3). Schiedsrichter: Mattern (Karlsruhe). Zuschauer: 150.
Tore: 0:1 Siegert (36.), 0:2 Resch (45.). SR: Pacher (Brigachtal). ZS: 190. Gelb-Rot: Krumm (88./FCT). Bes.: Leberer (Linx) verschießt Handelfmeter (89.).