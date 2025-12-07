 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Luis Leidinger traf zweimal für den SVN in Schallstadt, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.
Luis Leidinger traf zweimal für den SVN in Schallstadt, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. – Foto: Wolfgang Künstle

Verbandsliga Kompakt: Die "Wölfe" besiegen SV Niederschopfheim

Fußball-Verbandsligist SV Niederschopfheim unterliegt mit 2:4 beim FC Wolfenweiler-Schallstadt. Eine verschlafene Anfangsphase entscheidet die Partie früh.

VL Südbaden
Laufenburg
Wolf/Schall.
Pfullendorf
SV Linx

Gestern, 14:30 Uhr
FC Wolfenweiler-Schallstadt
FC Wolfenweiler-SchallstadtWolf/Schall.
SV Niederschopfheim
SV NiederschopfheimNiederschpf.
4
2
In der Fußball-Verbandsliga bezwingt der FC Wolfenweiler-Schallstadt den Mitaufsteiger SV Niederschopfheim mit 4:2. Sämtliche Treffer fallen im ersten Spielabschnitt.

Wolfenweiler-Schallstadt: Neumann, Häring (86. Hoss), Gartner, Senftleber, Klein, Späth, Gehring, Hartmann (44. Holderer), Weber (54. Hesse), Redzic (54. Fassbinder), Leib (87. Jammeh). Tore: 1:0, 2:0 beide Redzic (2., 19.), 3:0 Leib (26.), 3:1 Leidinger (30.), 4:1 Leib (32.), 4:2 Leidinger (36.) Schiedsrichter: Züfle (Böhringen), Zuschauer: 115.

Gestern, 14:30 Uhr
SV 08 Laufenburg
SV 08 LaufenburgLaufenburg
SF Elzach-Yach
SF Elzach-YachElzach-Yach
3
2
Der SV 08 Laufenburg beendet das Fußballjahr so, wie 2025 lief: erfolgreich. Der Fußball-Verbandsligist geht nach dem 3:2 gegen Elzach als Fünfter in die Winterpause. Erneuter Torschütze: Marco Hanser.

Tore: 1:0 Hanser (21.), 2:0 Knab (45.+2), 2:1 Bührer (45.+4), 3:1 Gläsemann (63.), 3:2 Schmieder (70.). SRin: Gieringer (Sinzheim). GR: Esser (90./Laufenburg).

Gestern, 14:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen II
3
1
+Video
Mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg über Schlusslicht FC Villingen II verabschiedet sich Fußball-Verbandsligist SC Lahr in die Winterpause. "Sehr zufrieden" blickt Trainer Sascha Schröder auf die Hinrunde zurück.

SC Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle (70. Zeyer), Naletilic (57. Giedemann), Wirth (70. Schumacher), Bandle, Bross, Häußermann, Allgaier, Gutjahr, Kaufmann (57. Kaufmann). Tore: 1:0 Häußermann (5.), 2:0 Bandle (68.), 3:0 Keita (72.), 3:1 Spät (87.). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg). Zuschauer: 130.

Heute, 14:30 Uhr
FC Auggen
FC AuggenAuggen
1. FC Rielasingen-Arlen
1. FC Rielasingen-ArlenRielasingen
0
4
Abpfiff
Nach sieben Spielen ohne Niederlage und zuletzt sechs Siegen in Folge hat es den FC Auggen wieder erwischt. "Vielleicht war es der Fluch der guten Tat", spekulierte Trainer Marco Schneider.

Tore: 0:1 B. Ernst (14.), 0:2 Kunze (26.), 0:3 M. Ernst (49.), 0:4 Sattler (90.). Schiedsrichter: Zygan (Malsch). ZS: 170.

Gestern, 14:30 Uhr
SV 08 Kuppenheim
SV 08 KuppenheimKuppenheim
VfR Hausen
VfR HausenHausen adM.
1
2
Nach den internen Auseinandersetzungen in der Folge des zurückliegenden Heimspiels gegen den SV Linx (0:0) und dem Rücktritt von Trainer Amaury Bischoff haben die Fußballer des VfR Hausen sportlich vor der Winterpause ein Zeichen gesetzt.

Tore: 0:1 Bektasi (25.), 1:1 Kandic (74.), 1:2 Bektasi (90.+3). Schiedsrichter: Mattern (Karlsruhe). Zuschauer: 150.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Linx
SV LinxSV Linx
FC Teningen
FC TeningenTeningen
0
2
Abpfiff
Der FC Teningen zementiert seinen Spitzenplatz in der Verbandsliga durch einen Auswärtserfolg beim auf Platz 13 abgerutschten SV Linx. "Die Linxer haben ein gutes Team und stehen zu Unrecht da unten drin", urteilt der Teninger Trainer Rainer Hannig.

Tore: 0:1 Siegert (36.), 0:2 Resch (45.). SR: Pacher (Brigachtal). ZS: 190. Gelb-Rot: Krumm (88./FCT). Bes.: Leberer (Linx) verschießt Handelfmeter (89.).

