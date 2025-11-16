Verbandsliga-Kompakt: Der unbedingte Wille verhilft dem Lahr zum Sieg

Der SC Lahr gewinnt das Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Teningen verdient mit 2:1 (1:0). Damit schließt der Verfolger in Punkten zum Spitzenreiter aus dem Breisgau auf.
Zweiter gegen Erster – die Konstellation nährt stets die Hoffnungen auf einen Fußball-Leckerbissen. 835 zahlende Zuschauer fanden am Samstagnachmittag den Weg zur Dammenmühle, um den Showdown der bislang dominierenden Mannschaften der Fußball-Verbandsliga nicht zu verpassen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Statt des befürchteten Rasenschachs wurde intensiver, temporeicher und technisch ausgezeichneter Fußball geboten von Mannschaften, die ihre Qualität auf den Rasen brachten und den Weg zum Tor suchten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SC Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle, Naletilic (68. Lehmann), Gießler (53. Häußermann), Bandle, Bross (86. Keita), Allgaier, Kalt (70. Wirth), Gutjahr, Kaufmann (79. Schumacher). FC Teningen: Krause, Ernst, Berger, Hodel, Siegert, Hudic, Thoma, Beck (46. Drumm), Hoelle (69. Obika), Froß (53. Milardovic), Resch. Tore: 1:0 Gießler (26.), 2:0 Bandle (72.), 2:1 Berger (90.+6). Schiedsrichter: Bugglin (Weil). Zuschauer: 835.
"Es war das zu erwartende wilde Derby", sagte "Wölfe"-Trainer Raphael Heitzler. In der Startphase war der VfR Hausen besser im Spiel und ging im Anschluss an einen Diagonalball hinter die Kette durch Shqipon Bektasi in Führung (13.). "Wir haben dieses Tor von hinten bis vorne perfekt herausgespielt", so Gästecoach Amaury Bischoff. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Bektasi (13.), 1:1 Häring (54.). Schiedsrichter: Hamidi (Ötigheim). ZS: 320. Rote Karte: Alihoxha (70./Hausen). Gelb-Rote-Karte: Maksumic (60./Wolfenweiler), Bektasi (88./Hausen).
Die SF Elzach-Yach haben das Kellerduell gegen den FC RW Salem deutlich verloren. Für den Aufsteiger war es der erste Heimerfolg in dieser Spielzeit, der auch in dieser Höhe komplett in Ordnung ging. Die Mannschaft von Kevin Maier, die nach einem Platzverweis gegen Moritz Strauß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die gesamte zweite Spielhälfte in Überzahl absolvierte, wurde zu selten gefährlich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Strauß (20.), 2:0 Cakiqi (30.), 3:0 Senn (51.). SR: Yagci (Seitingen). ZS: 250. Bes. Vorkommnisse: Senn vergibt Foulelfmeter (36./Salem). Rote Karte: Strauß (45.+5/Salem).
Im Gesicht von Marco Schneider waren die Zufriedenheit und der Stolz auf seine Verbandsliga-Fußballer sehr gut abzulesen. "Das war schon sehr, sehr gut", fasste der Trainer des FC Auggen den 2:0-Sieg beim SV 08 Laufenburg zusammen. Die Gäste demonstrierten eindrucksvoll, warum sie derzeit den Status als beste Defensive im südbadischen Oberhaus für sich beanspruchen dürfen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Spindler (22.), 0:2 Ehret (68.). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg).