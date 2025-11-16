Verbandsliga-Kompakt: Der unbedingte Wille verhilft dem Lahr zum Sieg

Die SF Elzach-Yach haben das Kellerduell gegen den FC RW Salem deutlich verloren. Für den Aufsteiger war es der erste Heimerfolg in dieser Spielzeit, der auch in dieser Höhe komplett in Ordnung ging. Die Mannschaft von Kevin Maier, die nach einem Platzverweis gegen Moritz Strauß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die gesamte zweite Spielhälfte in Überzahl absolvierte, wurde zu selten gefährlich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Strauß (20.), 2:0 Cakiqi (30.), 3:0 Senn (51.). SR: Yagci (Seitingen). ZS: 250. Bes. Vorkommnisse: Senn vergibt Foulelfmeter (36./Salem). Rote Karte: Strauß (45.+5/Salem).