Verbandsliga kompakt: Der SC Lahr gewinnt beim SV 08 Kuppenheim

Teningen hat im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel eine tolle Leistung gezeigt. Unter der Leitung von Edgar Beck, der von Fabian Niederprüm übernommen hat, gewannen die Teninger souverän bei Südstern Singen, das noch um den Klassenerhalt bangen muss. "Wir haben ein tolles Spiel gezeigt. Ich bin überglücklich, die vergangenen Wochen waren schwierig", so Vorstand Thomas Hodel. Der FC Teningen ging früh durch Maximilian Resch in Führung war gerade nach dem Platzverweis gegen ESV-Keeper Josip Barajasic (40.) klar überlegen.

Einmal mehr war Verbandsliga-Absteiger Offenburger FV beim 1. FC Rielasingen-Arlen das bessere Team. Und wieder einmal kehrt er beim 1:2 (1:0) mit leeren Händen zurück. „Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft“, befand Trainer Michael Kovács. „Der Wille und die Spielansätze waren gut, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Doch – wie so oft – scheiterte der Absteiger an der Chancenauswertung. „Wir hätten mit zwei oder drei zu null in die Pause gehen müssen“, so der Trainer. Doch es reichte nur zu einem Treffer, als man kurz vor dem Pausenpfiff einen Freistoß im Mittelfeld abfangen konnte und mit drei Spielern auf des Gegners Torhüter Gianluca Tolino zustürmte. Konnte jener den ersten Schuss noch parieren, traf Janni Schwörer im Nachschuss zur verdienten Gästeführung. Was dann folgte, weckte bei Kovács böse Erinnerungen: „Der Beginn der zweiten Hälfte ist unser Endgegner.“ Zwei, drei Minuten ging alles gut, dann landete eine Flanke vor dem Offenburger Tor, Tobias Koller stand richtig und glich zum 1:1 aus. Kaum von diesem Schock erholt, traf Nico Kunze aus 25 Metern in den Winkel – ein Traumtor, nicht jedoch für den OFV. „Plötzlich steht es 1:2 – und du weißt nicht, wieso und woher“, formulierte Kovács sein Gefühlsleben. Auch danach spielte der OFV gut mit, hatte gegen Ende einige Konterchancen, doch immer war ein Fuß der Rielasinger dazwischen.

Der Türkische SV Singen hält das Meisterrennen in der Verbandsliga offen und liegt zwei Spieltage vor Rundenende weiter vier Punkte hinter Denzlingen auf dem zweiten Rang. "Es war ein sehr gutes Spiel von uns", sagte Elzachs Trainer Kevin Maier. Speziell in der Anfangsphase hatten die Gastgeber dicke Gelegenheiten, ließen diese aber aus. Deutlich effizienter präsentierten sich die Gäste, die durch Torjäger Abdoulie Mboob den Verlauf auf den Kopf stellten (21.). Auch nach der Pause nutzte der Aufstiegskandidat seinen ersten Hochkaräter. Dominik Emminger traf nach einem langen Einwurf (49.). Das späte 1:2 durch Marius Wernet (86.) war aus Elzacher Sicht zu wenig. "Es war dennoch ein sehr, sehr gutes Heimspiel von uns. Ein Unentschieden hätten wir mindestens verdient gehabt", so Maier. Unter der Woche war bekannt geworden, dass Aufstiegscoach Ali Günes nach der Runde als Singener Trainer aufhört. Der ehemalige Profi des SC Freiburg plant, eine Pause einzulegen.

Der FC Auggen stellte in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. Es dauerte aber bis zur 37. Minute, ehe die Gastgeber in Führung gingen. Moritz Walther verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Bastian Bischoff. Noch vor dem Seitenwechsel glichen die Gäste aus, ebenfalls per Elfer: Sandro Rautenberg traf vom Punkt nach Handspiel von FCA-Verteidiger Julien Tschira (45.+2). Das Spiel dümpelte in der Folge vor sich hin, ehe Waldkirch in der Schlussphase ein zweites Mal zuschlagen konnte (83.). "Nach 30 guten Minuten fehlte uns die Power und der Dampf. Aus meiner Sicht war es ein Unentschieden-Spiel", so Björn Giesel, der sportliche Leiter des FC Auggen.

Einen insgesamt ruhigen und angenehmen Samstagmittag erlebte Marco Dufner an der Seitenlinie als Coach des FC Denzlingen. Gegen den SC Pfullendorf agierte seine Mannschaft über 90 Minuten zielstrebig und kontrolliert. "Das war ein sehr konzentrierter Auftritt der Jungs", lobte der Trainer des Tabellenführers seine Elf daher. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Denzlingen: Gümpel, Cernenchi, Garcia Stein, Vrazalica, Echner (89. Babic), Lawson, Boye (78. Vanci), Berger, Gehring, Eggert (85. Lemminger), Ebel (70. Redzic). Tore: 1:0 Garcia Stein (4./FE), 2:0 Echner (18.), 3:0 Garcia Stein (58.), 4:0 Eggert (75.). Schiedsrichter: Schwendemann (Hohberg.). Zuschauer: 150.

Wie schnelllebig es im Fußball doch zugeht: Vor fast genau drei Jahren gewann der FFC dank eines Last-Minute-Tores von Alexander Martinelli 3:2 in Linx und sicherte sich eine Woche darauf den Verbleib in der Oberliga. Nach der Niederlage in Linx vom Samstag ist indes klar, dass die Freiburger auch rechnerisch die Liga nicht halten können und in die Landesliga absteigen müssen. Dabei zeigten sie auch beim Tabellendritten eine passable Leistung, die nicht unbedingt eine Niederlage hätte nach sich ziehen müssen. Zweimal gingen sie in Führung, zweimal mussten sie den Ausgleich hinnehmen und in der Nachspielzeit gar noch den dritten Gegentreffer, der die 14. Saisonniederlage besiegelte. Positiv war auf jeden Fall der Auftritt des 18-jährigen A-Junioren Alexander Nzerem – und das nicht nur wegen seiner beiden Treffer. FFC-Trainer Mohamed Daoudi sagte nach dem Spiel: "Es ist unser leidiges Thema, wir spielen guten Fußball, sind oft besser als der Gegner, holen aber die Punkte nicht." Tore: 0:1 Nzerem (2.), 1:1 Assenmacher (5.), 1:2 Nzerem (30.), 2:2 Hammad (49.), 3:2 Al Yahya (90.+1). Schiedsrichter: Lapret (Straßburg /F). Zuschauer: 150.

Interimstrainer Florian Bau wollte nach dem wichtigen Heimsieg nicht viele Worte verlieren: "Wir haben drei Punkte geholt, Thema erledigt." Die Leistung seiner Mannschaft sei auf jeden Fall ausbaufähig. Die ersten drei Tore habe Durbachtal, dessen Abwehr sehr hoch stand, seinem Team "quasi geschenkt", so Baur. Das junge Gästeteam hätte aber guten Fußball gespielt und sei nach zwei Treffern dem 3:3-Ausgleich durchaus nahe gewesen. "Am Ende haben wir den Sieg über die Zeit gerettet", so der VfR-Coach, der davon ausgeht, dass sein Team im Abstiegskampf noch vier Punkte aus den beiden restlichen Spielen benötigt, um wirklich gerettet zu sein. Tore: 1:0 Aslan (5.), 2:0, 3:0 beide Thoma (8., 13.), 3:1 Hauser (22.), 3:2 Martin (41.), 4:2 Tekbas (87.). Schiedsrichter: Zygan (Malsch). Zuschauer: 100. Rot: Durbachtal (83.) – Tätlichkeit.