Verbandsliga Kompakt: Der SC Lahr fährt zum zweiten Mal nach Linx

SC Lahr

Das Derby des SC Lahr beim SV Linx ist der Dauerbrenner dieser Fußballwoche. Kaum haben sich die Lahrer am Mittwochabend in einer Zitterpartie für das Viertelfinale des Verbandspokalwettbewerbs qualifiziert, da geht die Reise der Equipe von Trainer Sascha Schröder erneut ins Hanauerland zum Punktspiel in der Verbandsliga. "Ein Vorteil – wir müssen uns nicht auf einen neuen Gegner einstellen, wir wissen, was uns erwartet", sagte Schröder nach dem 2:1-Coup am Mittwochabend im Hans-Weber-Stadion. Am Sonntag um 15 Uhr sinnen die Kicker von Trainer Sinan Gülsoy vermutlich auf Revanche, zumal sich der ambitionierte SV Linx einen Fehlstart in die Saison geleistet hat – mit lediglich vier Punkten aus vier Partien.