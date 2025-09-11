Verbandsliga Kompakt: Der SC Lahr fährt zum zweiten Mal nach Linx

Erstmals stehen die Fußballer des SV 08 Laufenburg im Viertelfinale des Verbandspokals. Einer der Matchwinner des Verbandsligisten beim Sieg in Bühlertal: Jonas Gläsemann.
SC Lahr
Das Derby des SC Lahr beim SV Linx ist der Dauerbrenner dieser Fußballwoche. Kaum haben sich die Lahrer am Mittwochabend in einer Zitterpartie für das Viertelfinale des Verbandspokalwettbewerbs qualifiziert, da geht die Reise der Equipe von Trainer Sascha Schröder erneut ins Hanauerland zum Punktspiel in der Verbandsliga. "Ein Vorteil – wir müssen uns nicht auf einen neuen Gegner einstellen, wir wissen, was uns erwartet", sagte Schröder nach dem 2:1-Coup am Mittwochabend im Hans-Weber-Stadion. Am Sonntag um 15 Uhr sinnen die Kicker von Trainer Sinan Gülsoy vermutlich auf Revanche, zumal sich der ambitionierte SV Linx einen Fehlstart in die Saison geleistet hat – mit lediglich vier Punkten aus vier Partien.
SV 08 Laufenburg
Es war ein straffes Programm für die Fußballer des SV 08 Laufenburg. Am späten Mittwochmittag waren sie zum Duell im Verbandspokal-Achtelfinale beim SV Bühlertal, zehn Kilometer südlich von Baden-Baden, aufgebrochen. "Jeder musste einen halben Tag frei nehmen", sagt Jonas Gläsemann, der als Kundenberater bei einer Bank in Basel arbeitet. Erst um halb eins in der Nacht war der 27-Jährige zurück in seinem Wohnort Bad Säckingen. Die Strapazen haben sich gelohnt: Mit 2:0 gewannen die Nullachter beim Verbandsliga-Konkurrenten und stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Viertelfinale.