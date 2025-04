Verbandsliga kompakt: Der SC Lahr erwischt einen Sahnetag

Der FC Denzlingen war vom Anpfiff an gut in der Partie und hatte bereits nach weniger als 30 Sekunden einen ersten Hochkaräter. Nach einem Steckpass von Alex Echner kam Nikita Ebel frei zum Abschluss, doch OFV-Keeper Lion Wellnitz parierte glänzend. "Wir hatten dann Torchancen im Minutentakt", berichtet FCD-Coach Marco Dufner. Die junge Offenburger Mannschaft konzentrierte sich nur aufs Verteidigen, ließ aber zahlreiche Hochkaräter zu und geriet in der 13. Minute in Rückstand. Nach einem Eckball konnte der OFV zunächst klären, doch der ehemalige Offenburger Simon Leopold setzte den zweiten Ball volley unter die Latte (13.). Bis zur Pause betrieb der FC Denzlingen dann Chancenwucher. "Jeder unserer Offensivakteure hätte vor der Pause treffen können. Wir waren drückend überlegen", so Dufner.



Doch das Tor der Gäste war wie vernagelt – und so blieb es nach 45 Minuten beim 1:0, auch wenn ein 5:0 oder 6:0 durchaus möglich gewesen wäre. Beinahe hätten die Gäste vor dem Seitenwechsel den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt, doch FCD-Keeper Oliver Gümpel klärte einen Freistoß zur Ecke (43.).



Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber deutlich zielstrebiger: Mathis Eggert per Distanzschuss (47.), Nikita Ebel (50.) und Dino Redzic (52.) erhöhten binnen weniger Minuten auf 4:0. "Wir hatten dann in der Endphase noch einmal Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben", so Dufner. Es blieb allerdings beim völlig verdienten 4:0.





Tore: 1:0 Leopold (13.), 2:0 Eggert (47.), 3:0 Ebel (50.), 4:0 Redzic (52.). SR: Hamidi (Rastatt). Zuschauer:150.