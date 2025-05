Verbandsliga kompakt: Der Freiburger FC rückt dem Abstieg immer näher

Mit nur einem Punkt aus zwölf Spielen stellt der FFC nach wie vor das drittschwächste Rückrundenteam der Liga. In Pfullendorf wurde ein weiteres "Endspiel" um den Klassenerhalt gegen einen direkten Konkurrenten verloren. Der Strohhalm, an den man sich bisher noch klammern konnte, ist dünner denn je. Er droht noch vor dem Saisonfinale am 31. Mai in Elzach zu zerbrechen. Möglicherweise ist dies bereits am Maifeiertag geschehen. Denn einher mit der verdienten und offenbar unvermeidbaren Freiburger Niederlage bei cleveren Pfullendorfern ging der deutliche 3:0-Sieg des VfR Hausen über Rielasingen-Arlen. Im Klartext: Der FFC müsste in den restlichen vier Spielen (gegen Bühlertal und Denzlingen, in Linx und Elzach) sieben Punkte gegen den bislang härtesten Konkurrenten Hausen gutmachen und zudem hoffen, dass der Vizemeister der Verbandsliga über die Relegation in die Oberliga aufsteigt. Hat man sich beim FFC bereits mit dem Abstieg abgefunden? "Wir können die Tabelle lesen", meinte Michael Musiol, der sportliche Leiter, unmittelbar nach dem Abpfiff im Linzgau, "werden aber weiter kämpfen."





Tore: 1:0 Konrad (2.), 2:0 Biller (85.). Schiedsrichter: Schäfer (Kehl). ZS: 240.