Verbandsliga kompakt: Der FC Teningen setzt seine Serie fort

Neuntes Spiel, neunter Sieg — Moment da war doch was: Nur wenige Meter vom Friedrich-Meyer-Stadion, der Heimstätte des FC Teningen, entfernt, legten die Handballer der SG Köndringen/Teningen in der vergangenen Saison ganz ähnlich los. Das Ende ist den Sportinteressierten aus der Region bekannt. Nach zwischenzeitlich 25 Siegen in Serie folgte mit lediglich einer Saisonniederlage der Aufstieg in die dritte Liga. "Wir wollen die Serie natürlich so lange wie möglich halten. Es wird aber auch Spiele geben, in denen wir nicht als Sieger vom Platz gehen. Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft insgesamt sehr zufrieden", so FCT-Trainer Rainer Hannig. Sein Team hat neben sechs Ligasiegen auch bereits drei Pokalpartien für sich entschieden und steht im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Teningen: Braun, Ernst, Berger, Hodel, Hüglin (73. Beck), Siegert (7. Hudic), Thoma (68. Obika), Hoelle (83. Milardovic), Froß, Resch, Drumm (73. Misic). Auggen:Lauer, Disch, Anlicker (81. Akbay), Pereira Marques, Jonathan Ehret (81. Podlich) , Reinecker, Ziegler, Scalici, Dischinger, Walther, Tschira. Tore: 1:0 Froß (26./FE), 2:0 Thoma (38.). Gelb-Rot: Walther (76.Auggen). SR: Müller (Ottersdorf.). ZS: 220.

Spielbericht folgt ...

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt hat auch das dritte Ligaspiel in Folge für sich entschieden und sich so etwas Luft auf die Abstiegsplätze verschafft. "In der ersten Halbzeit waren wir absolut dominant", sagte "Wölfe"-Trainer Raphael Heitzler. Die 3:0-Pausenführung war somit folgerichtig. "Wenn es zur Halbzeit 5:0, 6:0 oder sogar 7:0 steht, dann darf sich der SV Linx nicht beschweren", so Heitzler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Faßbinder (27.), 2:0 Klages (28.), 3:0 Gartner (44.), 3:1 Assenmacher (58.), 3:2 Boukemia (62./FE). Rot: Crouzat (15./Linx). SR: Gander (Collmar). ZS: 150

Die SF Elzach-Yach haben ihr Punktekonto im Heimspiel gegen den SC Pfullendorf nicht weiter aufbessern können. Nach der vierten Niederlage in Serie steht die Mannschaft von Kevin Maier nur noch knapp über den Abstiegsrängen. Das Manko der vergangenen Wochen setzte sich dabei auch gegen den SC Pfullendorf fort. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Trenkle (30.), 1:1 Babic (43.), 1:2 Torök (82.), 1:3 Binder (89.). Schiedsrichter: Schäfer (Marbach). ZS: 200.

Der VfR Hausen befindet sich nach dem Abzug von sechs Punkten im Vorfeld der Saison nach dem dritten Saisonerfolg auf dem Weg nach oben. "Wir verteidigen als Mannschaft besser. Wir haben quasi nichts zugelassen", sagte Trainer Amaury Bischoff nach dem zweiten Spiel ohne Gegentreffer in Folge. Gegen den zuvor noch ungeschlagenen 1. FC Rielasingen-Arlen brachte Erich Sautner die Gastgeber früh in Front. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Sautner (7.), 2:0 Tekbas (47.). SR: Lipp (Freiburg). ZS: 100.