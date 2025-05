Verbandsliga kompakt: Der FC Denzlingen baut seinen Vorsprung aus

Die praktische Betrachtung ist die eine. Bei acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone und nur drei ausstehenden Partien der betreffenden Konkurrenten müsste sich all das Pech der Welt vereinen, damit der FC Auggen die Saison noch auf einem Abstiegsplatz beendet. Doch bleibt eben die theoretische Möglichkeit, so abwegig sie erscheint. Daher wollte sich Marco Schneider noch nicht zum Klassenerhalt gratulieren lassen. "Nicht solange rechnerisch etwas möglich ist", lehnte der FCA-Trainer ab.

Mit dem zweiten Erfolg innerhalb von vier Tagen springen die SF Elzach-Yach vor auf den siebten Tabellenplatz und haben damit praktisch den Klassenerhalt vorzeitig gesichert. "Ich denke, wir haben es geschafft", sagte auch der Elzacher Trainer Kevin Maier. Die Gastgeber starteten überaus engagiert, "in den ersten 25 Minuten waren wir in einem Heimspiel noch nie so stark", sagte Maier. Allerdings nutzten die Sportfreunde ihre Möglichkeiten nicht, inklusive eines Foulelfmeters, mit dem Jonas Schmieder am Teninger Keeper Marco Schienle scheiterte. In der Folge gab es auf beiden Seiten Chancen im Minutentakt, doch auch Niklas Schindler im Elzacher Kasten war nicht zu überwinden. "Es hätte zur Pause 3:3 stehen können", so Maier.

Tore: 1:0, 2:0 beide Schmieder (50., 65.), 3:0 Dengler (73.). Schiedsrichter: Gerspacher (Freiburg) Zuschauer: 200.

Ein Spieltag wie gemalt für den Spitzenreiter: Mit 6:0 setzten sich die Denzlinger standesgemäß im Derby gegen den Tabellenletzten aus Waldkirch durch. Zudem verlor der Tabellenzweite Türkischer SV Singen das Verfolgerduell beim Dritten SV Linx mit 1:3, sodass der Vorsprung des FCD auf sieben Punkte anwuchs. Mit einem weiteren Erfolg im Spitzenspiel am kommenden Sonntag, 15 Uhr, in Singen können die Denzlinger die Meisterschaft und damit den Oberliga-Aufstieg klar machen. "Mit dieser Einstellung werden wir auch in die Partie gehen", kündigte der Denzlinger Trainer Marco Dufner an. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Eggert (5.), 2:0 Ebel (20.), 3:0 Vrazalica (41.), 4:0 Leopold (75.), 5:0 Echner (78.), 6:0 Garcia Stein (84./FE). SR: Bräutigam (Weil). Rote Karte: Bayer (83./ FCW – grobes Foulspiel). Gelb-Rot: Rautenberg (68./FCW). Zuschauer: 180.

Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen – der VfR Hausen setzt seinen Siegeszug unter Interimstrainer Florian Baur eindrucksvoll fort. Dabei hatte Kuppenheim in den vergangenen 18 Monaten kein Heimspiel mehr im Wörtelstadion verloren. "Wir haben gut verteidigt, nichts zugelassen und sind geduldig geblieben", sagte Baur. Das Tor des Tages fiel nach einer Passstafette in den Kuppenheimer Strafraum. Joel Thoma zog mit dem Ball zweimal auf und versenkte ihn dann unten rechts zum 1:0. Ablie Suwareh hatte noch das 2:0 auf dem Fuß, SV-08-Keeper Louis Manz hielt den Schuss aber klasse. Die Gäste mussten sich nach dem Führungstreffer einer "Flut an Flanken und Eckbällen" (Baur) erwehren; die kampfstarken Kuppenheimer fanden jedoch keine Lücke im Abwehrverbund des VfR. Die Möhlin-Kicker überholen damit den SV Bühlertal und liegen als Zwölfte nun auf einem Nichtabstiegsplatz. Am kommenden Wochenende sind sie spielfrei, dann kommt am Sonntag, 18. Mai, der SC Durbachtal in die Möhlin-Arena.



Tor: 0:1 Thoma (63.). Schiedsrichter: Pfau (Achern). ZS: 150.