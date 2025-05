Verbandsliga kompakt: Dem Freiburger FC droht der Abstieg

Freiburger FC

Nicht zuletzt der Blick auf die Kaderliste eines Ligakonkurrenten zeigt, wie viele Spieler der Freiburger FC in den vergangenen Jahren auf ihrem Weg in den ambitionierten Amateurfußball begleitet hat. Im Aufgebot des Tabellenführers FC Denzlingen findet sich nahezu eine gesamte Mannschaft mit FFC-Vergangenheit. Am Samstag, 13 Uhr, peilt der Ligaprimus gegen den formstarken SC Pfullendorf einen großen Schritt im Titelrennen an. Ein eigener Sieg und ein Ausrutscher des Türkischen SV Singen in Elzach – die Meisterschaft wäre aus Denzlinger Sicht perfekt. "Wir schauen weiter auf uns und wissen, dass wir es in der eigenen Hand haben", so Trainer Marco Dufner, der die 3:4-Niederlage nach 3:0-Führung im Spitzenspiel beim Türk. SV Singen abhaken möchte.