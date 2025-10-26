Verbandsliga-Kompakt: Befreiungsschlag glückt dem VfR Hausen nicht

Der VfR Hausen kann sich in der Fußball-Verbandsliga nicht von der Abstiegszone absetzen. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Bühlertal unterliegt die Mannschaft von Amaury Bischoff mit 0:1.

Der Vorjahresmeister der Landesliga, Staffel II, kam beim ehemaligen Oberligisten in der Schlussphase ganz schön unter die Räder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der FC Teningen macht weiter seine Hausaufgaben. Beim zehnten Ligasieg im elften Anlauf war für die Mannschaft von Rainer Hannig ein Treffer von Maximilian Resch (30.) für drei Punkte ausreichend. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Erstmals seit dem zweiten Spieltag und dem 2:1-Heimsieg gegen den SV 08 Laufenburg konnten die SF Elzach-Yach wieder dreifach punkten. "Es war ein sehr disziplinierter Auftritt meiner Mannschaft, gerade die ersten 20 Minuten waren richtig stark", lobte Trainer Kevin Maier. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Den neunten Sieg im elften Meisterschaftsspiel errang der SC Lahr in Pfullendorf am frühen Samstagnachmittag auf einem nahezu unbespielbaren Platz. "Der Rasen war so tief und rutschig, dass darauf ein gutes Fußballspiel unmöglich zu praktizieren war", berichtete der Lahrer Trainer Sascha Schröder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der erhoffte Befreiungsschlag blieb in der Partie gegen den SV Bühlertal aus. Nach der 0:1-Heimniederlage trennt nur noch ein Zähler den VfR Hausen von dem potenziellen Abstiegsrang 13. Es bleibt müßig, darüber zu sinnieren, wo die Mannschaft stünde, wäre dem Verein nicht wegen eines Formfehlers sechs Punkte vor der Saison abgezogen worden. Nach der 0:4-Pleite der Vorwoche in Teningen stand der VfR ohnehin in der Pflicht, gegen den Tabellendritten Bühlertal ein anderes Gesicht zu zeigen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Hausen: Mettenberger, Schellbach, Suwareh, Boz (66. Alihoxha), Einecker (66. Rexhepi), Tekbas (46. Bellemare), Faller (85. Gomez), Bektasi, Ngonge Mboyo, Sautner, Häringer. Tor: 0:1 Acker (45.+1). SR: Theresine-Augustine (Colmar/Elsass). ZS: 170.

Am Ende war der Notizzettel mit der Summe der ausgelassenen Chancen doch noch recht umfangreich geworden. Sandro D’Accurso, Marco Hanser, Emanuel Esser, Daniel Langendorf – sie alle hätten aus Sicht des SV 08 Laufenburg für eine Nervenberuhigung sorgen können, als sie im letzten Drittel der zweiten Halbzeit mehr oder weniger hochprozentige Möglichkeiten auf dem Fuß hatten, die Entscheidung aber verpassten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tor: 1:0 Armenio (38.). Schiedsrichter: Baumer (Sulz).