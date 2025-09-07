Verbandsliga Kompakt: Befreiungsschlag für FC Wolfenweiler-Schallstadt

Fußball-Verbandsligist SC Lahr verliert sein Heimspiel völlig überraschend mit 0:4 (0:1) gegen den FC Rot-Weiß Salem. Die Kicker vom Bodensee kontern glück- und ideenlose Lahrer eiskalt aus.
Lange noch nach Schlusspfiff drangen lautstarke Jubelgesänge durch das aufgekippte Kabinenfenster aus dem Clubheim. Doch es waren nicht die Lahrer, die den vierten Sieg in Folge feierten, vielmehr saßen deren Vertreter mit leeren Blicken auf den Bänken vor dem Haus – damit hatte niemand gerechnet.
Mit neun Punkten aus drei Spielen gut wie nie in die Saison gestartet, kassierte man zuhause gegen den Aufsteiger vom Bodensee eine herbe Packung. Auch wenn der Lahrer Trainer Sascha Schröder nach Spielschluss maximal angefressen war, ist es nicht ganz einfach, die Niederlage in dieser Höhe zu erklären. Der dritte und vierte Treffer waren den frustranen Lahrer Versuchen geschuldet, die Partie zu drehen, aber auch einem Gegner, der clever auf Chancen lauerte und in den passenden Momenten kaltschnäuzig konterte. "Wir sind ihnen ins Messer gelaufen", konstatierte Schröder. "Ich habe so einen Hals", sagte er mit entsprechender Geste: "Uns ist es nicht gelungen, die Dominanz und die Spielfreude der vergangenen Wochen auf den Platz zu bringen. Und wir haben in den entscheidenden Momenten Fehler gemacht, die eiskalt bestraft wurden. Doch man muss auch den Hut ziehen vor den Salemern, die es hervorragend gemacht haben."
SC Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle, Naletilic (69. Gießler), Fries, Wirth (57. Kaufmann), Bross (77. Lehmann), Allgaier, Zeyer (69. Schumacher), Gutjahr, Keita. Tore: 0:1 Strauss (20.), 0:2 Senn (47.), 0:3 Su (83.), 0:4 Keller (86.). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 300.
Unterschiedlicher können zwei Halbzeiten wohl kaum sein. SF-Trainer Kevin Maier, FCA-Coach Marco Schneider sowie Elzachs Pressesprecher Matthias Dick waren sich bei der Pressekonferenz einig: Während Auggen vor der Pause das bessere Team war, dominierten die Sportfreunde Elzach-Yach die zweiten 45 Minuten. Die Markgräfler allerdings erzielten in ihrer starken Phase einen Treffer, die Elztäler nicht.
Elzach-Yach: N. Schindler, Volk, Winterhalter, Dick, Wernet, Klank (46. Lange), Ohnemus (90.+1 Tanor), F. Bührer, C. Bührer, Trenkle, J.-L. Schindler. Auggen: Lauer, Disch (60. Spindler), Pereira Marques (90.+3 Pfeiffer), Jo. Ehret (60. Bischoff), Reinecker, Ziegler, Scalici, Dischinger, Walther, Ontuzans, Tschira. Tor: 0:1 Walther (5.). SR: Schätzle (Schönwald). ZS: 125.
Beim FC Teningen zu verlieren, das ist keine Schande – so viel vorweg: Die derzeit wohl formstärkste Mannschaft der Verbandsliga Südbaden hat fußballerisch einiges zu bieten und wird vom Trainerteam um Rainer Hannig sehr gut eingestellt. Zwölf Punkte aus den ersten vier Ligaspielen sprechen für sich. Und dennoch war Michael Hagmann, Trainer des Aufsteigers SV 08 Laufenburg, nach der 0:1-Niederlage beim Tabellenführer etwas angefressen.
Seine Mannschaft hielt bis in die 73. Spielminute ein 0:0, dabei bemängelte Hagmann "zahlreiche unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters". Die knappe Niederlage, sie fühlte sich aus Laufenburger Sicht ungerecht an, gerade auch, da nach zwei Platzverweisen in der Nachspielzeit und der Verletzung von Sandro Knab kurzfristig wichtige Akteure ausfallen werden.
Tor: 1:0 Froß (73./FE). Gelb-Rot: D'Accurso (90.+4), M. Schmidt (90.+4/beide Laufenburg). Schiedsrichter: Zygan (Malsch).
Nach zwei Spielen gegen die Mitaufsteiger aus Wolfenweiler-Schallstadt und Salem, aus denen die Niederschopfheimer vier Zähler geholt hatten, folgte am frühen Samstagabend vor knapp 500 Zuschauern die kalte Dusche gegen den einstigen Regionalligisten aus Rheinau. "Der SV Linx ist nicht unsere Kragenweite", versuchte SVN-Trainer Jan Herdrich sich und die Seinen nach dem Schlusspfiff zu trösten. Er sprach aber auch von einer Lehrstunde, die seiner Elf erteilt worden war: "Es kam beides zusammen. Die Klasse der Linxer, die in dieser Liga zu den Top Drei gehören. Doch auch wir haben zu viele Fehler gemacht."
Schon aus personeller Sicht waren die Weichen am vierten Verbandsliga-Spieltag nicht unbedingt für den Neuling aus Niederschopfheim gestellt: Dem Gastgeber fehlte nicht nur Routinier Yannic Priéto, der an diesem Wochenende heiratete, sondern in Torhüter Sinan Süme und Offensivspieler Marvin Schillinger zwei weitere wichtige Stützen. Trainer Herdrich ging zudem davon aus, dass auch Neuzugang Tim Eichhorn aus beruflichen Gründen passen musste. Der Ex-Lahrer schaffte es dennoch zum Spiel, wurde aber eingewechselt, als beim Stande von 0:4 alles schon entschieden war.
SV Niederschopfheim: Erhardt – Wieckenberg (59. T. Möschle), Reiß (81. Giedemann), Wagner, Götz – Pies, Schaub (71. Mayer) – Gerasch (59. Eichhorn), Weingart, E. Möschle (71. Müller) – Leidinger. Tore: 0:1 Keck (7.), 0:2 Boukemia (10.), 0:3 Keck (29.), 0:4 Assenmacher (49.), 0:5 Wagner (ET, 63.). Schiedsrichter: Roeck (Öhningen). Zuschauer: 485.
"Dieser Sieg war mehr als wichtig für uns", sagte "Wölfe"-Trainer Raphael Heitzler nach dem hart erkämpften 2:1-Heimerfolg. Es fühlte sich bereits in der Frühphase der Saison nach Abstiegskampf in Wolfenweiler an und diesen Spirit nahem beide Teams leidenschaftlich an. "Wir haben nur zum Start etwas gepennt, dann waren wir aber da und haben gut auf den Rückstand reagiert", so Heitzler.
Tore: 0:1 Laatsch (31.), 1:1 Häring (65.), 2:1 Hesse (88.). Schiedsrichter: Walter (Bruchsal). Zuschauer: 120.