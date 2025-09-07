Verbandsliga Kompakt: Befreiungsschlag für FC Wolfenweiler-Schallstadt

Lange noch nach Schlusspfiff drangen lautstarke Jubelgesänge durch das aufgekippte Kabinenfenster aus dem Clubheim. Doch es waren nicht die Lahrer, die den vierten Sieg in Folge feierten, vielmehr saßen deren Vertreter mit leeren Blicken auf den Bänken vor dem Haus – damit hatte niemand gerechnet.

Mit neun Punkten aus drei Spielen gut wie nie in die Saison gestartet, kassierte man zuhause gegen den Aufsteiger vom Bodensee eine herbe Packung. Auch wenn der Lahrer Trainer Sascha Schröder nach Spielschluss maximal angefressen war, ist es nicht ganz einfach, die Niederlage in dieser Höhe zu erklären. Der dritte und vierte Treffer waren den frustranen Lahrer Versuchen geschuldet, die Partie zu drehen, aber auch einem Gegner, der clever auf Chancen lauerte und in den passenden Momenten kaltschnäuzig konterte. "Wir sind ihnen ins Messer gelaufen", konstatierte Schröder. "Ich habe so einen Hals", sagte er mit entsprechender Geste: "Uns ist es nicht gelungen, die Dominanz und die Spielfreude der vergangenen Wochen auf den Platz zu bringen. Und wir haben in den entscheidenden Momenten Fehler gemacht, die eiskalt bestraft wurden. Doch man muss auch den Hut ziehen vor den Salemern, die es hervorragend gemacht haben."

SC Lahr: Leptig, Stopp, Zehnle, Naletilic (69. Gießler), Fries, Wirth (57. Kaufmann), Bross (77. Lehmann), Allgaier, Zeyer (69. Schumacher), Gutjahr, Keita. Tore: 0:1 Strauss (20.), 0:2 Senn (47.), 0:3 Su (83.), 0:4 Keller (86.). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 300.