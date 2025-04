Verbandsliga: Knapper Erfolg für den SV Humetroth

Bad Homburg . Einen 2:1 (0:0)-Erfolg haben am Sonntag die Verbandsligisten des SV Hummetroth bei der DJK Bad Homburg gefeiert und damit die Tabellenführung verteidigt. Dabei begann die Partie in der Kurstadt erst mit 45-minütiger Verspätung, weil der Schiedsrichter nicht vor Ort war. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine einseitige Partie, in der die Gäste gleich mehrfach frei vor dem Bad Homburger Tor auftauchten, den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen konnten. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Aus dieser kam Hummetroth erneut druckvoll – und ging nach einer Stunde durch Nico Struwe verdient in Führung. Der Ausgleich (74.) fiel dann kurios. Nach einer Ecke trudelte der Ball in Richtung Torlinie, der Linienrichter erkannte auf Tor für Bad Homburg. „Der Ball war einen halben Meter vor der Linie“, ärgerte sich Hummet-roths Trainer Artug Özbakir. Der wechselte in der Folge offensiv ein, und sein Team erhöhte noch einmal den Druck. Die Belohnung war die erneute Führung durch den eingewechselten Issak Somov. Bad Homburg warf in der hitzigen Schlussphase dann noch einmal alles nach vorne, konnte das Tor der Odenwälder aber nicht mehr in Gefahr bringen. „Ein verdienter Sieg, den wir aber schon in den ersten 45 Minuten hätten sichern müssen“, so Özbakir.