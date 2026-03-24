Verbandsliga-Knaller: SG Eintracht entlässt Thorsten Effgen

BAD KREUZNACH. Knaller im Nahe-Stadion: Mit sofortiger Wirkung hat sich die SG Eintracht von Thorsten Effgen getrennt. Das teilte der Bad Kreuznacher Fußball-Verbandsligist am Dienstagabend mit. Vorausgegangen waren vier Niederlagen in fünf Spielen nach der Winterpause, die den Traditionsklub wieder näher an die Abstiegszone gerückt hatte.
Der 50-jährige Trainer hatte die Bad Kreuznacher im Sommer 2022 nach dem Abstieg in die Landesliga übernommen und den Klub nach dem direkten Wiederaufstieg in der Verbandsliga etabliert. In seiner Ära gewann die Eintracht 57 Spiele, bei 37 Niederlagen und 19 Unentschieden.
Die Entscheidung sei einstimmig im Vereinsvorstand gefallen, betont Patrick Krick in einer ersten Stellungnahme. „Aber sie ist mir persönlich sehr schwergefallen“, fügt der Eintracht-Präsident an. Schon nach dem Spiel in Hohenecken, das 2:6 verloren ging, hatte man sich in der Führungsetage zusammengesetzt.
Welches die Gründe für die überraschende Trennung sind und was Vereinsvorstand und der inzwischen ehemalige Trainer dazu sagen, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.
Ziel der nächsten Wochen wird schnellst möglich der Klassenverbleib in der Verbandsliga sein. Aktuell belegt die Eintracht den fünftletzten Platz – bei bis zu vier Absteigern. In den Spielzeiten zuvor war man zweimal auf Platz sieben eingelaufen, also deutlich erfolgreicher als in der laufenden Runde. Die Eintracht hatte seit einigen Monaten mit zahlreichen Verletzungsausfällen zu kämpfen. Am Sonntag geht es zum Auswärtsspiel bei der TuS Marienborn (Anstoß 15 Uhr).