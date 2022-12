Verbandsliga: Kellerduell zum Abschluss des Spieljahres Verbandsliga +++ Die Vorschau auf alle Ansetzungen des 19. Spieltags

Zum letzten Mal im Fußball-Jahr 2022 geht es an diesem Wochenende in der Verbandsliga um Punkte - sofern es die Witterung zulässt. Nicht im Einsatz sind jedoch die beiden Teams von der Spitze: Die U23 des FCM, weil das Gastspiel in Thalheim aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt wurde. Der SSC Weißenfels, weil das Gastspiel beim 1. FC Lok Stendal schon frühzeitig ausgetragen wurde.

Im Tabellenkeller steht dafür eine Begegnung mit richtungsweisendem Charakter auf dem Plan. Als Tabellenvorletzter empfängt der SV Blau-Weiß Farnstädt am Sonnabend das Schlusslicht CFC Germania. Beide wollen das Jahr mit einem Erfolgserlebnis beenden und mit einem guten Gefühl in die Winterpause starten. Bereits vier Partien stehen am Freitagabend an: In Sangerhausen, Bitterfeld-Wolfen, Barleben und Bernburg wird jeweils auf Kunstrasen gespielt. Alle Ansetzungen in der Übersicht:

Freitag