Ligabericht
Der FV Biebrich um Derrick Amoako (links) könnte am Freitagabend vorübergehen an die Tabellenspitze der Verbandsliga springen.
Der FV Biebrich um Derrick Amoako (links) könnte am Freitagabend vorübergehen an die Tabellenspitze der Verbandsliga springen. – Foto: Willi Roth - Archiv

Verbandsliga: Kellerduell in Okriftel, wird Biebrich Tabellenführer?

02er bereits am Freitagabend in Waldbrunn gefordert +++ Hadamar gegen Hornau unter Druck +++ SVW will Turnaround gegen Limburg +++ Aufsteiger-Duell in Burg

Wiesbaden. Start der nächsten englischen Woche in der Verbandsliga Mitte. Gleich zum Auftakt am Freitagabend mit einem richtig interessanten Duell, wenn der FC Waldbrunn den FV Biebrich zu Gast hat. Den Biebrichern winkt mit einem Auswärtssieg die vorläufige Tabellenführung. Den ersten Platz könnte sich die SG Walluf dann am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Dietkirchen zurückholen. Möglicherweise kommen auch die TuS Hornau als neuer Tabellenführer in Frage, sie sind allerdings im schweren Auswärtsspiel beim SV Rot-Weiß Hadamar gefordert. Nach zuletzt ergebnistechnisch schwachen Wochen will der SV Wiesbaden gegen Aufsteiger VfR Limburg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der SSC Juno Burg und der Türkische SV spielen als Aufsteiger bislang eine starke Runde, treffen im direkten Duell aufeinander. Ein Topspiel steigt beim TSV Steinbach Haiger II, der den FC Ederbergland empfängt. Ferner duellieren sich der FV Breidenbach und Aufsteiger Heuchelheim. Zum Kellerduell kommt es in Okriftel. Das noch punktlose Schlusslicht hat den Drittletzten Blau-Gelb Marburg zu Gast.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
19:30

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
15:00

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:30

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
15:30

