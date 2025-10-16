Verbandsliga: Keller-Kracher in Zeilsheim, Aufsteigerduell in Limburg

Wenn man denkt, beim SV Zeilsheim würde in dieser Saison wenig zusammengehen, dann wird man momentan immer wieder aufs Neue eines Besseren belehrt: Der Beinahe-Aufsteiger der Vorsaison bleibt in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück. Statt im oberen Drittel der Tabelle zu stehen, müssen die West-Frankfurter aufpassen nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur ein Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen gab es, Trainer und Co-Trainer mussten gehen, dazu reichte am Sonntag eine 3:0-Führung in Marburg nicht für Zählbares, am Ende ging das Spiel mit 3:5 in die Binsen - der vorläufige Tiefpunkt in dieser Saison. Nun heißt es: Verlieren verboten, wenn Schlusslicht Breidenbach an der Lenzenbergstraße gastiert. Für Kellerkind Okriftel lief es in den vergangenen Wochen besser, dennoch ist die Auswärtsaufgabe in Hadamar extrem schwer. An der Spitze können die TuS Hornau am Freitagabend gegen Aufsteiger Juno Burg vorlegen. Im Aufsteigerduell stehen sich der VfR Limburg und der bärenstarke Türkische SV Wiesbaden gegenüber. Die extrem ersatzgeschwächte SG Walluf trifft - mit einem Pokalspiel vom Donnerstagabend in den Knochen - bei Aufsteiger Heuchelheim an. Der FC Ederbergland spielt gegen Dietkirchen.