Ligabericht
Auf der Suche nach dem nächsten Sieg: Der SV Zeilsheim um Keeper Paul Siegers droht, im Abstiegskampf zu versinken. Nun ist ein Sieg gegen Breidenbach eminent wichtig.
Auf der Suche nach dem nächsten Sieg: Der SV Zeilsheim um Keeper Paul Siegers droht, im Abstiegskampf zu versinken. Nun ist ein Sieg gegen Breidenbach eminent wichtig. – Foto: Stefan Tschersich

Verbandsliga: Keller-Kracher in Zeilsheim, Aufsteigerduell in Limburg

SV Zeilsheim gegen Breidenbach gefordert +++ Limburg gegen TSV +++ Hornau eröffnet Spieltag gegen Juno Burg +++ Walluf mit letztem Aufgebot in Heuchelheim

Wenn man denkt, beim SV Zeilsheim würde in dieser Saison wenig zusammengehen, dann wird man momentan immer wieder aufs Neue eines Besseren belehrt: Der Beinahe-Aufsteiger der Vorsaison bleibt in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück. Statt im oberen Drittel der Tabelle zu stehen, müssen die West-Frankfurter aufpassen nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur ein Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen gab es, Trainer und Co-Trainer mussten gehen, dazu reichte am Sonntag eine 3:0-Führung in Marburg nicht für Zählbares, am Ende ging das Spiel mit 3:5 in die Binsen - der vorläufige Tiefpunkt in dieser Saison. Nun heißt es: Verlieren verboten, wenn Schlusslicht Breidenbach an der Lenzenbergstraße gastiert. Für Kellerkind Okriftel lief es in den vergangenen Wochen besser, dennoch ist die Auswärtsaufgabe in Hadamar extrem schwer. An der Spitze können die TuS Hornau am Freitagabend gegen Aufsteiger Juno Burg vorlegen. Im Aufsteigerduell stehen sich der VfR Limburg und der bärenstarke Türkische SV Wiesbaden gegenüber. Die extrem ersatzgeschwächte SG Walluf trifft - mit einem Pokalspiel vom Donnerstagabend in den Knochen - bei Aufsteiger Heuchelheim an. Der FC Ederbergland spielt gegen Dietkirchen.

Die Partien im Überblick:

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
20:00

Sa., 18.10.2025, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
14:30

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
14:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
15:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
15:00

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
15:30

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
15:30

RedaktionAutor