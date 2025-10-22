 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Die SG Eintracht Bad Kreuznach muss im Kellerduell gegen Steinbach dringend punkten. Die TuS Marienborn empfangen den Stadtrivalen FC Basara.
Die SG Eintracht Bad Kreuznach muss im Kellerduell gegen Steinbach dringend punkten. Die TuS Marienborn empfangen den Stadtrivalen FC Basara. – Foto: Mario Luge - Archiv

Verbandsliga: Keller-Kracher in Kreuznach, Derby in Mainz

SG Eintracht und TuS Steinbach brauchen dringend einen Dreier +++ Marienborn empfängt Basara +++ Stolpert Mechtersheim über Steinwenden?

Auf fünf Punkte hat sich der TuS Mechtersheim an der Spitze der Verbandsliga mittlerweile abgesetzt. Unter der Woche noch im Pokal gegen Ludwigshafen im Einsatz, dürften die Beine im Auswärtsspiel in Steinwenden aber möglicherweise etwas schwerer sein. Eine Chance für für den Underdog? Profitieren von einem Ausrutscher könnten der FC Bienwald Kandel, der allerdings mit der SG Hüffelsheim auch einen starken Mitaufsteiger zu Gast hat. Der Dritte Waldalgesheim ist am Samstag bei Kellerkind Morlautern gefordert. Wie das Spiel läuft, dürfte sicherlich auch die SG Eintracht Bad Kreuznach und den TuS Steinbach interessieren. Die beiden Kellerkinder treffen im direkten Duell aufeinander. Vor allem für Steinbach sähe es im Falle einer Niederlage düster aus. Der weitere Aufsteiger TuS Hohenehecken spielt in Zeiskam. Eröffnet wird der Spieltag vom Duell zwischen Herxheim und Bretzenheim, zum Abschluss des Spieltags stehen sich TuS Marienborn und der FC Basara im Mainzer Stadtduell gegenüber. Wollen die Japaner nochmal Richtung Oberliga schielen, sollte zwingend ein Sieg her.

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
15:30

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
15:30

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
15:00

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
15:15

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
15:30

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:30

