Verbandsliga-Keller brennt lichterloh

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 33. und vorletzten Spieltag der Verbandsliga Württemberg ist der Titel längst vergeben: Young Boys Reutlingen stehen seit Wochen als Meister fest, FC Holzhausen geht sicher in die Aufstiegsrelegation zur Oberliga Baden-Württemberg. Doch darunter wird die Lage immer dramatischer. Wegen der unklaren Zahl möglicher Absteiger zählt im Keller beinahe jeder Punkt doppelt. FSV Waiblingen, TSG Tübingen und VfR Heilbronn stehen sicher unten, aber auch Mannschaften deutlich weiter oben können sich noch nicht entspannt zurücklehnen. Es ist ein Spieltag voller Druck, Angst und letzter Hoffnungen.

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Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf Young Boys Reutlingen Young Boys R 15:30 PUSH

Für TSV Weilimdorf ist dieses Heimspiel trotz des Gegners von gewaltiger Bedeutung. Das 0:2 in Ehingen-Süd war ein schmerzhafter Rückschlag, zumal die Mannschaft dabei auch personell Federn ließ. Mit 38 Punkten ist der Abstand nach unten in dieser unklaren Gesamtlage alles andere als beruhigend. Nun kommt ausgerechnet der Meister. Young Boys Reutlingen können befreit aufspielen, wollen ihre starke Saison aber sicher nicht mit Nachlässigkeit beschädigen. Für Weilimdorf ist es ein Spiel zwischen Hoffnung und Furcht, für die Gäste die Chance, die eigene Dominanz noch einmal zu untermauern. ---

SV Fellbach hat beim 1:4 in Berg einen Dämpfer erhalten und steht nun bei 48 Punkten. Das klingt komfortabel, ist in dieser besonderen Abstiegslage aber noch keine vollständige Entwarnung. Gegen SSV Ehingen-Süd wartet nun ein Gegner, der sich mit dem 2:0 gegen Weilimdorf neues Leben verschafft hat und bei 37 Punkten plötzlich wieder mit Nachdruck um jeden Meter kämpft. Für Fellbach ist es die Chance, sich endgültig aus allen bösen Rechnungen zu lösen. Für Ehingen-Süd ist es ein Spiel, das über Hoffnung oder neue Panik entscheiden kann. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr FC Rottenburg Rottenburg TSV Berg TSV Berg 15:30 PUSH

Für FC Rottenburg war das 1:6 in Schwäbisch Hall ein Schlag ins Kontor. Die Mannschaft steht bei 38 Punkten und weiß, dass dieser Wert im Moment noch kein Schutzschild ist. Nun kommt mit TSV Berg ein Gegner, der nach dem klaren 4:1 gegen Fellbach mit viel Selbstbewusstsein anreist. Berg hat sich auf 47 Punkte verbessert und damit viel Last abgeworfen, ist aber ebenfalls noch nicht völlig aus allen Szenarien heraus. Gerade deshalb verspricht diese Partie Schärfe: Rottenburg braucht Widerstandskraft, Berg will den guten Lauf nutzen und die letzten Zweifel endgültig vertreiben. ---

Für VfR Heilbronn ist der sportliche Schmerz längst Gewissheit. Der Abstieg steht fest, doch das 2:2 in Holzhausen hat gezeigt, dass sich die Mannschaft noch nicht aufgegeben hat. Vor eigenem Publikum geht es nun darum, die Saison mit Haltung zu Ende zu bringen. Sportfreunde Schwäbisch Hall kommen nach dem furiosen 6:1 gegen Rottenburg mit breiter Brust und 46 Punkten nach Heilbronn. Rein tabellarisch wirkt das stabil, aber in dieser Saisonphase ist Vorsicht angesagt. Schwäbisch Hall will den nächsten Schritt Richtung Sicherheit machen, Heilbronn den letzten Eindruck verbessern. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr FC Esslingen FC Esslingen FC Holzhausen Holzhausen 15:30 PUSH

Für FC Esslingen ist die Lage klar: Der Abstieg steht fest. Das 1:2 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen war ein weiterer bitterer Rückschlag in einer Saison, die sportlich nicht zu retten war. Jetzt geht es nur noch darum, sich mit einem würdigen Heimauftritt zu verabschieden. FC Holzhausen kommt als sicherer Zweiter und künftiger Relegationsteilnehmer. Das 2:2 gegen Heilbronn war kein Ergebnis, das zur Ruhe einlädt, denn Holzhausen will mit gutem Gefühl in die Aufstiegsspiele gehen. Für Esslingen ist es ein Spiel um Stolz, für Holzhausen eines um Form und Selbstvertrauen. ---

TSG Tübingen ist abgestiegen, doch das Heimspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen bleibt alles andere als bedeutungslos. Das 0:1 in Waiblingen hat die letzte Hoffnung beendet, nun geht es um Anstand und einen versöhnlicheren Schlusspunkt. Für Calcio sieht die Lage kompliziert aus: Mit 41 Punkten steht die Mannschaft über einigen Konkurrenten, aber angesichts der außergewöhnlichen Abstiegsgefahr ist das noch kein Ruhekissen. Der 2:1-Sieg gegen Esslingen war deshalb enorm wertvoll. In Tübingen geht es für die Gäste darum, nicht doch noch in den Sog eines verrückten Saisonfinales gezogen zu werden. ---

Sportfreunde Dorfmerkingen haben mit dem 2:1 in Friedrichshafen ihre Position im oberen Mittelfeld gefestigt und stehen bei 48 Punkten. Ganz frei von Sorgen ist selbst das in dieser Lage noch nicht, aber die Ausgangslage ist deutlich freundlicher als bei vielen anderen. FSV Waiblingen ist abgestiegen, hat mit dem 1:0 gegen Tübingen aber gezeigt, dass die Mannschaft sich nicht hängen lässt. Genau das macht dieses Spiel für Dorfmerkingen unangenehm. Die Gastgeber wollen sich endgültig absichern, Waiblingen dagegen die letzten Wochen nicht tatenlos verstreichen lassen. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSV Oberensingen Oberensingen VfB Friedrichshafen VfB FN 15:30 PUSH

TSV Oberensingen hat beim 1:2 in Hofherrnweiler-Unterrombach eine wichtige Chance liegengelassen. Mit 55 Punkten ist die Saison zwar stark, doch der direkte Vergleich mit Holzhausen ist praktisch entschieden. Nun geht es darum, den dritten Platz sauber zu verteidigen und die Runde mit Stärke zu beenden. VfB Friedrichshafen verlor zuletzt 1:2 gegen Dorfmerkingen und steht bei 43 Punkten. Auch das wirkt ordentlich, doch wegen der komplizierten Gesamtlage bleibt ein Rest Unruhe. Für Oberensingen ist es ein Spiel um den Anspruch, für Friedrichshafen eines um wertvolle Beruhigung vor dem letzten Spieltag.