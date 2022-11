Verbandsliga: Kein Eltviller Befreiungsschlag im Abstiegskampf Das Schlusslicht der Verbandsliga bleibt auch gegen den FV Breidenbach ohne Punktgewinn +++ FV-Torjäger Baum trifft dreifach

Spvgg. Eltville – FV Breidenbach 2:4 (0:4). – Alles reinwerfen, um noch einen Rettungsring zu ergreifen – das war die Eltviller Maxime. Doch die Mannschaft wirkte wie blockiert, stattdessen stellte Breidenbachs Goalgetter Felix Baum seine hinlänglich bekannten Qualitäten im Abschluss mit drei Treffern unter Beweis. Ruckzuck hieß es 4:0 für die Gäste. Nach der Pause schienen die Rheingauer wie verwandelt. Mojtaba Tajik, verkürzte, der eingewechselte David Sarris stellte auf 2:4. Anschließend schnupperten Tajik und Ryusei Kodaira per Kopf gar am dritten Treffer für die Heimelf. „Aber wenn du so eine erste Halbzeit spielst, kann es letztlich nichts mehr werden“, wusste Teammanager Sven Klärner um die Hypothek des Pausenstands. Für die Eltviller geht es nun nach Weyer (So., 14 Uhr).