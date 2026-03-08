Verbandsliga: Kantersieg für Basara, Eintracht dreht die Partie Blick auf den kommenden Spieltag: Eintracht siegt zu Hause gegen das Überraschungsteam +++ Basara gewinnt deutlich mit 8:0 +++ TuS Mechtersheim will Führung an der Spitze weiter ausbauen +++ Schafft Bodenheim den Turnaround? von Marius Martinez · Heute, 15:38 Uhr · 0 Leser

Der FC Basara Mainz lässt dem SV Morlautern überhaupt keine Chance. – Foto: Keita Sugawara

In der Verbandsliga Südwest kommt es am Samstag, Sonntag und am Montag zu spannenden Duellen rund um die Abstiegsplätze und die Verfolger-Position in der Meisterschaft. Folgende Duelle stehen an:

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Die Überraschungsmannschaft FC Bienwald Kandel musste als Aufsteiger zur SG Eintracht Bad Kreuznach. Die Bad Kreuznacher konnten die jüngste Derbyniederlage wieder wett machen und gewann mit 3:2.

Der SV Morlautern wollte dem schlechten Rückrunden-Start, mit vier Niederlagen aus vier Spielen, im Auswärtsspiel beim FC Basara Mainz ein Ende setzen. Doch Basara Mainz verschlimmerte die Krise und schoss Morlautern mit 8:0 ab. Die SV Steinwenden steht vor einer schweren Aufgabe im Spiel gegen den Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam. Zeiskam steht unter Zugzwang, da Bienwald immer näher heranrückt, der Abstand beträgt nur noch zwei Punkte.