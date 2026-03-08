Verbandsliga: Kantersieg für Basara, Eintracht dreht die Partie

In der Verbandsliga Südwest kommt es am Samstag, Sonntag und am Montag zu spannenden Duellen rund um die Abstiegsplätze und die Verfolger-Position in der Meisterschaft. Folgende Duelle stehen an:
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die Überraschungsmannschaft FC Bienwald Kandel musste als Aufsteiger zur SG Eintracht Bad Kreuznach. Die Bad Kreuznacher konnten die jüngste Derbyniederlage wieder wett machen und gewann mit 3:2.
Der SV Morlautern wollte dem schlechten Rückrunden-Start, mit vier Niederlagen aus vier Spielen, im Auswärtsspiel beim FC Basara Mainz ein Ende setzen. Doch Basara Mainz verschlimmerte die Krise und schoss Morlautern mit 8:0 ab.
Die SV Steinwenden steht vor einer schweren Aufgabe im Spiel gegen den Tabellenzweiten TB Jahn Zeiskam. Zeiskam steht unter Zugzwang, da Bienwald immer näher heranrückt, der Abstand beträgt nur noch zwei Punkte.
Der Tabellenführer TuS Mechtersheim kann einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen mit einem Sieg im Heimspiel gegen die TSG 1846 Bretzenheim. Bereits jetzt hat das Team von Trainer Nauwid Amiri sie auf den Zweitplatzierten acht Punkte Vorsprung, bei einem Spiel weniger.
Der seit vier Spielen sieglose FK Pirmasens II will gegen die SG Hüffelsheim den Trend umkehren. Hüffelsheim zeigte sich diese Saison als besonders auswärtsstark, bereits fünf Siege auf fremden Boden konnten sie verbuchen.
Der Tabellenvorletzte TuS 1907 Steinbach hat den Aufsteiger TuS 04 Hohenecken zu Gast. Steinbach zeigt sich aktuell in verbesserter Form mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen und hofft diesen positiven Trend mit in die nächsten Wochen zu nehmen.
Die TuS Marienborn hat den auswärtsstarken Aufsteiger SV Viktoria Herxheim zu Gast, die in der Auswärtstabelle auf Platz 4 liegen.
Das Schlusslicht VfB Bodenheim hat den Tabellenvierten SV Alemannia Waldalgesheim auf heimischen Terrain zu Gast. Die in der Rückrunde bisher sieglosen Bodenheimer hoffen endlich ihren zweiten Heimsieg in dieser Saison unter Dach und Fach zu bringen.
Alle Partien des Spieltags im Überblick: