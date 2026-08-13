Verbandsliga: Kandel, Hüffelsheim und Steinwenden im Gleichschritt

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Der Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen empfängt am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr die SG Eintracht Bad Kreuznach. Dudenhofen rangiert nach zwei Partien mit einem Unentschieden und einer Niederlage bei 4:5 Toren und einem Punkt auf dem 11. Tabellenplatz. Am 2. Spieltag musste sich die Mannschaft vor 120 Zuschauern beim SC 07 Idar-Oberstein knapp mit 1:2 geschlagen geben. Luca Schlee hatte Dudenhofen in der 22. Minute mit 0:1 in Führung gebracht, ehe Dustin Kronenberger in der 57. Minute das 1:1 erzielte und Florian Zimmer in der 87. Minute per Foulelfmeter den 2:1-Endstand für die Gastgeber markierte. Die SG Eintracht Bad Kreuznach reist mit Rückenwind an: Nach einem Sieg und einer Niederlage belegt das Team mit drei Punkten und 4:5 Toren den 8. Platz. Am vergangenen Spieltag feierte Bad Kreuznach vor 100 Zuschauern einen spektakulären 4:3-Heimsieg gegen den VfR Baumholder. Deniz Darcan traf bereits in der 6. Minute zum 1:0, Niko Luciano Neal legte in der 38. Minute zum 2:0 nach. Nach dem Anschlusstreffer durch David Bauer in der 47. Minute zum 2:1 stellte Deniz Darcan in der 50. Minute auf 3:1. Die Gäste gaben nicht auf: Ahmad Tajik verkürzte in der 70. Minute auf 3:2, und Till Angel glich in der 90.+3 Minute dramatisch zum 3:3 aus. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Aidan Romijn Neal in der 90.+5 Minute zum 4:3-Endstand. ---

Um 16:00 Uhr trifft der Aufsteiger VfR Grünstadt auf den Absteiger SC 07 Idar-Oberstein. Grünstadt steht mit einem Punkt aus zwei Spielen (ein Unentschieden, eine Niederlage) und 0:1 Toren derzeit auf dem 14. Tabellenplatz. Am 2. Spieltag trennte sich die Elf vor 236 Zuschauern mit einem torlosen 0:0-Unentschieden vom Absteiger FC Arminia 03 Ludwigshafen. Die Arminia aus Ludwigshafen nimmt nach zwei Remis mit zwei Punkten und 3:3 Toren den 9. Tabellenplatz ein. Der SC 07 Idar-Oberstein reist als Tabellensechster an (drei Punkte, 3:3 Tore, ein Sieg, eine Niederlage). Das Team feierte am 2. Spieltag vor 120 Zuschauern einen 2:1-Erfolg über den FV Dudenhofen durch Tore von Dustin Kronenberger (57. Minute zum 1:1) und Florian Zimmer (87. Minute per Foulelfmeter zum 2:1), nachdem Luca Schlee die Gäste in der 22. Minute mit 0:1 in Front geschossen hatte. ---

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr FC Basara Mainz Basara TB Jahn Zeiskam Jahn Zeiskam 16:00 PUSH

Ebenfalls am Samstag um 16:00 Uhr fordert der FC Basara Mainz den TB Jahn Zeiskam heraus. Der FC Basara Mainz belegt aktuell den 16. Tabellenplatz mit einem Punkt aus zwei Partien (ein Unentschieden, eine Niederlage) und 2:4 Toren. Am 2. Spieltag sicherten sich die Mainzer vor 249 Zuschauern ein 1:1-Unentschieden beim SV Alemannia Waldalgesheim. Noah Joseph Mukanya erzielte in der 22. Minute die Führung für Waldalgesheim zum 1:0, ehe David Vodi in der 47. Minute zum 1:1 ausglich. Der TB Jahn Zeiskam rangiert punktgleich mit 3:6 Toren auf dem 17. Tabellenplatz (ein Unentschieden, eine Niederlage). Zeiskam musste am 2. Spieltag vor 225 Heimzuschauern eine deutliche 1:4-Niederlage gegen die SG Hüffelsheim einstecken. Trotz des Führungstreffers von Deniz Dilmac in der 42. Minute zum 1:0 drehten die Gäste das Spiel komplett: Nico Najda glich in der 65. Minute zum 1:1 aus, ein Doppelpack von Nils Gräff in der 74. Minute (1:2) und 78. Minute (1:3) sowie das Tor von Mostafa El-Haiwan in der 84. Minute besiegelten die 1:4-Pleite. ---

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TuS 04 Hohenecken Hohenecken SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim 15:00 PUSH

Am Sonntagnachmittag um 15:00 Uhr empfängt der TuS 04 Hohenecken den SV Alemannia Waldalgesheim. Hohenecken belegt mit drei Punkten aus zwei Spielen (ein Sieg, eine Niederlage) und 3:3 Toren den 7. Tabellenplatz. Am 2. Spieltag unterlag Hohenecken vor 260 Zuschauern auswärts beim FC Bienwald Kandel mit 1:3. Für Kandel trafen Maximilian Krämer in der 56. Minute per Foulelfmeter zum 1:0, Bastian Barnick in der 59. Minute zum 2:0 und Daniel Baumung in der 66. Minute zum 3:0. Nico Schauß betrieb in der 74. Minute mit seinem Treffer zum 3:1 nur noch Ergebniskosmetik für Hohenecken. Der SV Alemannia Waldalgesheim rangiert mit einem Punkt aus zwei Partien (ein Unentschieden, eine Niederlage) und 1:2 Toren auf dem 13. Platz, nachdem man sich am 2. Spieltag vor 249 Zuschauern 1:1 vom FC Basara Mainz trennte (Tore: Noah Joseph Mukanya in der 22. Minute zum 1:0 und David Vodi in der 47. Minute zum 1:1). ---

Zeitgleich empfängt der SV Viktoria Herxheim die Mannschaft des TuS Marienborn. Herxheim steht mit einem Punkt aus zwei Spielen (ein Unentschieden, eine Niederlage) und 3:5 Toren auf dem 15. Platz. Am 2. Spieltag bewies Herxheim vor 130 Zuschauern Kampfgeist und holte ein 2:2-Unentschieden beim FK Pirmasens II. Cai Crafton brachte Pirmasens II in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, Sascha Banspach glich in der 24. Minute zum 1:1 aus. Till Decker stellte in der 37. Minute die erneute Führung für Pirmasens II zum 2:1 her, ehe Dominic Bauer in der 52. Minute der Endstand zum 2:2 gelang. Der TuS Marienborn reist mit makelloser Bilanz an: Marienborn absolvierte erst ein Spiel, siegte darin mit 1:0 und steht mit drei Punkten auf dem 4. Tabellenplatz. ---

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr SV Steinwenden Steinwenden FK Pirmasens Pirmasens II 15:30 PUSH

Um 15:30 Uhr trifft der drittplatzierte SV Steinwenden auf den FK Pirmasens II. Steinwenden erwischte einen Traumstart in die Saison und hält mit zwei Siegen aus zwei Spielen, sechs Punkten und 5:2 Toren den 3. Rang. Am 2. Spieltag zeigte das Team vor 302 Zuschauern Moral und drehte die Partie gegen den SV 1950 Büchelberg zu einem 2:1-Heimsieg. Mathieu Lehmann hatte Büchelberg in der 55. Minute mit 0:1 in Führung geschossen, doch Anton Artemov per Foulelfmeter in der 60. Minute zum 1:1 und Burhan Öztürk in der 75. Minute zum 2:1 wendeten das Blatt. Der FK Pirmasens II belegt mit einem Punkt aus seinem bisher einzigen absolvierten Spiel (0 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen) und 2:2 Toren den 10. Tabellenplatz nach dem hart umkämpften 2:2 gegen Herxheim vor 130 Zuschauern (Torschützen: Cai Crafton 11., Sascha Banspach 24., Till Decker 37. und Dominic Bauer 52.). ---

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr SV 1950 Büchelberg Büchelberg SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 16:00 PUSH

Aufsteiger SV 1950 Büchelberg empfängt um 16:00 Uhr den Tabellenzweiten SG Hüffelsheim. Büchelberg steht nach zwei Spieltagen mit einem Punkt (ein Unentschieden, eine Niederlage) und 3:4 Toren auf dem 12. Platz. Am 2. Spieltag musste Büchelberg vor 302 Zuschauern eine knappe 1:2-Niederlage beim SV Steinwenden hinnehmen, obwohl Mathieu Lehmann das Team in der 55. Minute mit 0:1 in Führung gebracht hatte (Gegentore: Anton Artemov per Foulelfmeter in der 60. Minute und Burhan Öztürk in der 75. Minute). Die SG Hüffelsheim reist im Rausch an: Mit zwei Siegen aus zwei Spielen, sechs Punkten und 5:1 Toren rangiert die SG auf dem 2. Tabellenplatz. Am 2. Spieltag siegten die Hüffelsheimer vor 225 Zuschauern unbeeindruckt mit 4:1 bei TB Jahn Zeiskam. Den Rückstand durch Deniz Dilmac (42. Minute zum 1:0) konterten Nico Najda (65. Minute zum 1:1), Nils Gräff (74. Minute zum 1:2 und 78. Minute zum 1:3) sowie Mostafa El-Haiwan (84. Minute zum 1:4) mit Nachdruck. ---

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr VfR Baumholder VfR Baumholder FC Bienwald Kandel FC Bienwald 16:00 PUSH