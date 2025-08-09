Verbandsliga: Junger Trainer führt Steinbachs Rasselbande an

Haiger-Steinbach. Nach dem direkten Wiederabstieg aus der Hessenliga geht der TSV Steinbach Haiger U23 mit neuem Gesicht und frischer Energie in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte. An der Seitenlinie steht seit diesem Sommer Niklas Karcher – ein junger, ambitionierter Trainer, der mit viel Leidenschaft und einem klaren Konzept die Regionalliga-Reserve führen will. Zum Auftakt geht es am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts zu den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg.