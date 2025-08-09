Verbandsliga: Junger Trainer führt Steinbachs Rasselbande an

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haiger-Steinbach. Nach dem direkten Wiederabstieg aus der Hessenliga geht der TSV Steinbach Haiger U23 mit neuem Gesicht und frischer Energie in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte. An der Seitenlinie steht seit diesem Sommer Niklas Karcher – ein junger, ambitionierter Trainer, der mit viel Leidenschaft und einem klaren Konzept die Regionalliga-Reserve führen will. Zum Auftakt geht es am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts zu den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg.