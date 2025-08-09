 2025-08-07T08:03:27.630Z

Der Kader des TSV Steinbach II in der Verbandsligasaison 2025/2026: Hintere Reihe v.l.: Julian Spies, Noah Theis, Boran Polat, Aaron Koch, Andreas Busik, Lino Fuhr, Steve Deutsch. Mittlere Reihe v.l.: Markus Reichmann (Torwarttrainer), Yannick Dittmann (Betreuer), Noah Link, Christopher Schadeberg, Silas Lemmer, Maik Diede, Jan Wontka, Phil Rothenpieler, Benit Dinaj, Maik Six (Co-Trainer), Niklas Karcher (Trainer). Vordere Reihe v.l.: Finn Bedenbender, Kamil Orzechowski, Arda Sirin, Janos Schonlau, Chris Schubert, Emil Heimann, Noel Wirtz, Oguzhan Aysel, Kim Bellinghausen, Jawad Younas. Es fehlt: Pierre Bellinghausen (spielender Co-Trainer und Sportlicher Leiter). © TSV Steinbach
Verbandsliga: Junger Trainer führt Steinbachs Rasselbande an

Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach Haiger U23 startet mit frischem Elan und Trainer Niklas Karcher in die Fußball-Verbandsliga. Neue Talente und ein klares Konzept sollen zum Ziel führen +++

Haiger-Steinbach. Nach dem direkten Wiederabstieg aus der Hessenliga geht der TSV Steinbach Haiger U23 mit neuem Gesicht und frischer Energie in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte. An der Seitenlinie steht seit diesem Sommer Niklas Karcher – ein junger, ambitionierter Trainer, der mit viel Leidenschaft und einem klaren Konzept die Regionalliga-Reserve führen will. Zum Auftakt geht es am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts zu den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

