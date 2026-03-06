 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Jetzt legt auch der SSC Burg los

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga will der SSC Burg beim Schlusslicht Breidenbach erfolgreich in die Restrunde einsteigen. Für den TSV Steinbach II geht es daheim um wichtige Punkte +++

Steffen Hardt und der SSC Burg gastieren Samstag in Breidenbach. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Dillenburg. Nach einem spielfreien Wochenende, an dem alle anderen Teams bereits wieder im Einsatz waren, geht es in der Fußball-Verbandsliga Mitte auch für den SSC Burg endlich wieder los. Am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt ihr erstes Ligapflichtspiel im neuen Jahr und reist dabei zum Schlusslicht FV Breidenbach. Derweil will auch der TSV Steinbach Haiger II nach der 0:4-Pleite beim TuS Dietkirchen wieder punkten. Die Regionalliga-Reserve empfängt am Sonntag den FC Waldbrunn.

