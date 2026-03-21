 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Verbandsliga: Iosifidis-Hattrick bei Biebrich-Sieg, Derby in Okriftel

Ausblick auf den kommenden Spieltag: Germania Okriftel frei von Zwängen zum ersten Sieg unter Amstätter? +++ FVB holt nach 6:1-Coup den nächsten Kantersieg +++ Juno Burg kann Riesenschritt machen

von Redaktion · Heute, 20:49 Uhr · 0 Leser
Matchwinner Iosifidis (Nummer zehn) lässt sich von seinen Kollegen feiern.
Matchwinner Iosifidis (Nummer zehn) lässt sich von seinen Kollegen feiern. – Foto: Willi Roth

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

War es das schon für Germania Okriftel? Seit der Amtsübernahme von Sascha Amstätter hat der Club alle acht Spiele verloren und steht seit dem vergangenen Spieltag am Ende der Tabelle. Den Klassenerhalt hat die Germania quasi abgeschrieben, nun solle das Team "befreit aufspielen", hieß es vom sportlichen Leiter Mevlüt Yavuz am vergangenen Wochenende. Klappt es ausgerechnet im Derby gegen den SV Zeilsheim, den Amstätter einst in der Hessenliga coachte? Die Zeilsheimer wiederum müssen dringend weiter punkten, um in die sichere Tabellenzone zu gleiten. Dasselbe haben sich auch Blau-Gelb Marburg (in Walluf) und der SV Wiesabden (empfängt Hornau) in ihren Duellen mit Top-Teams vorgenommen. Aufsteiger Juno Burg könnte mit einem Heimsieg gegen Dietkirchen einen vorentscheidenden Schritt Richtung Ligaerhalt machen. Der FV Breidenbach will nach seinem 6:1-Coup aus der Vorwoche nachlegen und die Sensation gegen den Dritten Türkischer SV schaffen. Das aktuell stärkste Team der Liga, Rot-Weiß Hadamar, will nach der Machtdemonstration in Hornau gegen Heuchelheim weiter Druck auf Platz eins machen. Den Spieltag eröffnet der FV Biebrich gegen Ederbergland - nur ein Sieg hält die Minimalchancen auf den Aufstieg am Leben. Außerdem empfängt der TSV Steinbach Haiger II den VfR 07 Limburg.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 17:30 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
6
0
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
15:30