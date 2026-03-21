Verbandsliga: Iosifidis-Hattrick bei Biebrich-Sieg, Derby in Okriftel

Matchwinner Iosifidis (Nummer zehn) lässt sich von seinen Kollegen feiern. – Foto: Willi Roth

War es das schon für Germania Okriftel? Seit der Amtsübernahme von Sascha Amstätter hat der Club alle acht Spiele verloren und steht seit dem vergangenen Spieltag am Ende der Tabelle. Den Klassenerhalt hat die Germania quasi abgeschrieben, nun solle das Team "befreit aufspielen", hieß es vom sportlichen Leiter Mevlüt Yavuz am vergangenen Wochenende. Klappt es ausgerechnet im Derby gegen den SV Zeilsheim, den Amstätter einst in der Hessenliga coachte? Die Zeilsheimer wiederum müssen dringend weiter punkten, um in die sichere Tabellenzone zu gleiten. Dasselbe haben sich auch Blau-Gelb Marburg (in Walluf) und der SV Wiesabden (empfängt Hornau) in ihren Duellen mit Top-Teams vorgenommen. Aufsteiger Juno Burg könnte mit einem Heimsieg gegen Dietkirchen einen vorentscheidenden Schritt Richtung Ligaerhalt machen. Der FV Breidenbach will nach seinem 6:1-Coup aus der Vorwoche nachlegen und die Sensation gegen den Dritten Türkischer SV schaffen. Das aktuell stärkste Team der Liga, Rot-Weiß Hadamar, will nach der Machtdemonstration in Hornau gegen Heuchelheim weiter Druck auf Platz eins machen. Den Spieltag eröffnet der FV Biebrich gegen Ederbergland - nur ein Sieg hält die Minimalchancen auf den Aufstieg am Leben. Außerdem empfängt der TSV Steinbach Haiger II den VfR 07 Limburg.