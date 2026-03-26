Verbandsliga im Re-live: TSG Bretzenheim schlägt Bodenheim

Die TSG Bretzenheim schoss sich den Frust der letzten Wochen aus dem Verbandsliga-Keller gegen den VfB Bodenheim von der Seele. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Mainz. Diesmal ging es nicht nur um das Prestige im Rheinhessen-Derby, sondern auch um wichtige Punkte im Abstiegskampf der Verbandsliga Südwest. Die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim standen sich gegenüber. Und die Bretzenheimer das bessere Ende für sich. Durch Tore von Nick Zimmermann (6.), Brian Balik (59.) und Tamim Noory (79.) gewannen sie die Partie und verbesserten ihre Position im Tabellenkeller. Allerdings waren die Bodenheimer auch stark ersatzgeschwächt in die Partie gegangen. Den Abstiegskampf-Kracher könnt in voller Länge im Stream noch einmal ansehen - kommentiert von den Reportern Bardo Rudolf und Paul Buschhaus.

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