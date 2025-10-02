 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
– Foto: Lars Hinter

Verbandsliga: Im Kreisderby brauchen beide einen Sieg

Teaser VL MITTE: +++ Raus aus dem Tabellenkeller: Im Kreisderby der Fußball-Verbandsliga brauchen die SF/BG Marburg und der FV Breidenbach am Donnerstag dringend einen Dreier +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Verbandsliga empfangen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg am Donnerstag (19.45 Uhr) den FV Breidenbach zum Landkreis-Derby. Die Partie verspricht jedoch viel mehr als Lokalkolorit. Beide Teams hängen im Tabellenkeller fest, beide wollen punkten – notfalls auch gegen den „Herzensverein“.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

