Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Lars Hinter
Verbandsliga: Im Kreisderby brauchen beide einen Sieg
Teaser VL MITTE: +++ Raus aus dem Tabellenkeller: Im Kreisderby der Fußball-Verbandsliga brauchen die SF/BG Marburg und der FV Breidenbach am Donnerstag dringend einen Dreier +++
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Verbandsliga empfangen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg am Donnerstag (19.45 Uhr) den FV Breidenbach zum Landkreis-Derby. Die Partie verspricht jedoch viel mehr als Lokalkolorit. Beide Teams hängen im Tabellenkeller fest, beide wollen punkten – notfalls auch gegen den „Herzensverein“.