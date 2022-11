Verbandsliga: Im Derby wird der Platz brennen Teaser VL MITTE: +++Vor dem ersten Hinterländer Fußball-Verbandsligaderby seit 36 Jahren stehen Jan Runzheimer (VfL Biedenkopf) und Nino Crispino (FV Breidenbach) im Interview Rede und Antwort +++

BIEDENKOPF - Am Sonntag um 14.30 Uhr steigt im Biedenkopfer Auestadion das erste Hinterländer Fußball-Verbandsligaderby seit 36 Jahren. Kein Wunder, dass sowohl Aufsteiger und Gastgeber VfL Biedenkopf, wie auch der in der Liga etablierte FV Breidenbach bereits mit den Hufen scharren. Zwei der jungen Protagonisten, die auf den defensiven Außenbahnen für Ordnung sorgen sollen, stellen sich vor dem Anpfiff in Person des Biedenkopfers Jan Runzheimer und des für Breidenbach spielenden Nino Crispino den Fragen dieser Zeitung.