Verbandsliga: "Ich erwarte ein Spitzenspiel mit vielen Emotionen"

– Foto: Tobi Baur

In der Verbandsliga richten sich am kommenden Freitag, 24. April 2026, viele Blicke auf ein Spiel. Wenn der FC Holzhausen um 18:30 Uhr die Young Boys Reutlingen zum Gipfeltreffen bittet, steht mehr als nur ein prestigeträchtiger Sieg auf dem Spiel. Es ist das Duell der beiden dominanten Teams dieser Saison, ein Spiel, das die Weichen für den Titelkampf stellen könnte. Unter der Leitung des bislang angesetzten Schiedsrichter Philipp Schlegel trifft die beste Abwehr der Liga auf den treffsichersten Sturm.

Fr., 24.04.2026, 18:30 Uhr FC Holzhausen Holzhausen Young Boys Reutlingen Young Boys R 18:30 PUSH

Stimmen der Trainer zum Spitzenspiel

Trotz der Bedeutung der Partie bemüht sich Holzhausens Trainer Daniel Seemann um Gelassenheit. „Wir gehen natürlich mit purer Vorfreude in das Spiel. Wenn mir jemand im Winter gesagt hätte, nach der ganzen Verletzungsmisere bei uns und der Tabellensituation, dass wir nach dem 27. Spieltag so eine Situation haben, hätte ich das unterschrieben“, erklärt er gegenüber FuPa. Für ihn sei es eine Chance, „in ihre Köpfe zu kommen“, wobei er betont: „Wir haben 0,0 Druck in dem Spiel. Ich sehe es nur als Chance, dieses Spiel, um noch mal einfach anzugreifen.“ Sein Gegenüber, Volker Grimminger, Trainer der Young Boys Reutlingen, sieht die Druckverhältnisse anders: „Ich erwarte ein Spitzenspiel mit vielen Emotionen. Für genau solche Spiele spielt man Fußball. Im Endeffekt hat Holzhausen den Druck, wir nicht.“ Grimminger sieht in der Partie die Möglichkeit einer „kleinen Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft“. Respekt vor der Leistung des Gegners

Die Anerkennung für die bisherige Saisonleistung des Konkurrenten ist auf beiden Seiten groß. Daniel Seemann findet lobende Worte für den Tabellenführer: „Ich finde, sie stehen zu Recht da oben. Die Young Boys machen es einfach sehr gut. Eine total hohe Intensität im Spiel, eine totale Lust auch anzugreifen, mit und gegen den Ball.“ Er ist sich bewusst, dass dies seine Mannschaft „vor Aufgaben und Herausforderungen stellen wird“. Auch Volker Grimminger begegnet dem Gastgeber mit der nötigen Vorsicht: „Wir wissen aber genau um die Stärken von Holzhausen“, betont er und stellt klar, dass sein Team „alles dafür tun wird, um mit etwas Zählbarem heimzufahren“. Die Ausgangslage vor dem Schlagabtausch Die Tabellensituation verleiht der Begegnung eine besondere Brisanz. Die Young Boys Reutlingen thronen mit 64 Punkten aus 26 Spielen an der Spitze, dicht gefolgt vom FC Holzhausen, der mit 56 Punkten und einem Spiel weniger auf dem zweiten Rang lauert. Während die Reutlinger in dieser Spielzeit bereits 81 Treffer erzielen konnten, besticht Holzhausen durch eine Defensive, die in 25 Partien erst 18 Gegentore zuließ. Nach der Winterpause präsentierten sich beide Teams in starker Form: Holzhausen sammelte 17 Punkte aus sieben Spielen ohne Niederlage, während Reutlingen in acht Partien 19 Zähler einfuhr, zuletzt jedoch eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen hinnehmen musste.

Personelle Vorzeichen und Erwartungen

Beide Mannschaften stützen sich auf verlässliche Konstanten. Bei den Gästen aus Reutlingen ist Ivan Cabraja mit 2310 Einsatzminuten der Dauerbrenner, während Ante Galic mit 19 Saisontoren der beste Torschütze der Young Boys ist. Aufseiten der Holzhausener ist Julio Leitao Gourgel mit 2007 Minuten der meisteingesetzte Akteur. Schmerzlich vermisst wird beim Gastgeber jedoch Torjäger Janik Michel, der trotz seiner 18 Treffer in 18 Spielen derzeit verletzt passen muss. Dennoch zeigt sich Daniel Seemann zuversichtlich: „Personell sieht es bei uns gut aus. Der eine oder andere ist jetzt schon zwei, drei Wochen im Training, der er auch verletzt war. Da wird es jetzt keine Änderungen geben zu letzter Woche, aber trotzdem ist der eine oder andere einfach schon einen Schritt weiter.“ Erwartungen an das Ergebnis habe er keine, sondern „einfach nur, dass die Jungs total Lust haben, dieses Spiel zu spielen, total Lust haben, ihren Stempel aufzudrücken. Und dann schauen wir am Ende einfach, was dabei rauskommt.“

Ziele für den Saisonendspurt

Die Zielsetzungen für Freitagabend sind klar definiert. Während Reutlingen die Tabellenführung festigen will, bleibt Holzhausen trotz der Chance auf den Sieg bescheiden. „Unser klares Ziel war jetzt auch in der Winterpause dann gesetzt, wo wir gesagt haben, den zweiten Platz wollen wir verteidigen. Das sieht gut aus, von dem her einfach pure Vorfreude“, so Daniel Seemann. Er ergänzt: „Wenn wir es schaffen zu gewinnen, dann wäre es mega cool und wir freuen wir. Und wenn nicht, dann ist es für uns auf jeden Fall nicht tragisch.“

Die Historie und das furiose Hinspiel

Ein Blick in die Vergangenheit verspricht für das kommende Duell Hochspannung. Das Hinspiel im Oktober 2025 vor 850 Zuschauern war ein echtes Offensivspektakel: Die Young Boys Reutlingen besiegten den FC Holzhausen mit 4:2. Nach der frühen Führung durch Ante Galic (26.) glich Janik Michel per Foulelfmeter aus (40.). In einer dramatischen Schlussphase brachte Christos Chatzimalousis die Reutlinger erneut in Front (68.), woraufhin Janik Michel postwendend den Ausgleich zum 2:2 erzielte (73.). Erst ein später Doppelschlag durch Ante Galic (88.) und erneut Christos Chatzimalousis (90.+4) besiegelte den Heimsieg der Young Boys.

Auch die weitere Historie zeigt eine Bilanz mit emotionalen Momenten: Während Holzhausen im WFV-Pokal 2024 noch deutlich mit 4:0 in Reutlingen triumphierte, endete das letzte Aufeinandertreffen in der Liga davor im Mai 2025 mit einem 2:2-Unentschieden. Die Bilanz in den vergangenen elf Jahren spricht aber mit sechs Siegen für Holzhausen. Drei Duelle endeten mit einem Unentschieden und zwei Erfolge feierten die Young Boys Reutlingen. Am Freitag wird nun ein neues Kapitel in dieser packenden Rivalität geschrieben.