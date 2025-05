Verbandsliga: Hummetroth schlägt RW Frankfurt

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte der Meister auf dem tiefen Rasenplatz in Hummetroth, dass er gewillt war, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. Damals dominierte man die Partie am Brentanobad, brachte sich durch individuelle Fehler aber selbst um die Früchte der Arbeit. Das sollte zum Saisonabschluss nicht noch einmal passieren. Danny Klein (25.) und Nils Herdt (30.) brachten mit ihren beiden Treffern noch vor der Pause die Odenwälder auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel gelang Tim Frohne zwar der Frankfurter Anschlusstreffer, doch die Özbakir-Elf ließ sich davon nicht beeindrucken. Acht Minuten vor dem Ende war es Ex-Profi Christopher Nguyen, der mit dem 3:1 alle Zweifel am Sieg beseitigte.