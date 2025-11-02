Verbandsliga: Hüffelsheimer weiterhin ohne Erfolg gegen ein Top-Team

Hüffelsheim. Mit 1:4 (1:1) unterlag die SG Hüffelsheim dem Turnerbund Jahn Zeiskam und wartet weiter auf einen Erfolg über ein Topteam der Verbandsliga. Trotz der zweiten Niederlage in Folge mit vier Gegentoren gegen starke Pfälzer konnte Trainer André Weingärtner zufrieden mit der Leistung seiner Jungs sein. "Man muss es auch einfach mal akzeptieren, dass der Gegner sehr präsent war und uns in die richtigen Räume gelockt hat", analysierte der Coach. Zudem seien wieder einmal gewisse "Schlüsselmomente" nicht zugunsten des Aufsteigers ausgegangen.

Dass alle Beteiligten relativ schnell nach Abpfiff schnurstracks in den Kabinen verschwanden, lag nicht etwa daran, dass sie sich für die knapp über 90 Minuten fußballerischer Vorstellung hätten schämen müssen. Im Gegenteil. Vielmehr hatten sich direkt nach den Abschlussreden im Spielerkreis die Schleusen über Palmenstein geöffnet. Nach nur wenigen Sekunden waren alle pitschnass. Gut, dass Weingärtner gar nicht so viel zu sagen hatte. "Wir haben in den ersten 25 Minuten wieder einmal Probleme gehabt, sind aber durch das 1:1 auch wieder zurückgekommen und waren dann auch gut im Spiel", bilanzierte er.

Tatsächlich gehörte die Anfangsphase den Gästen, die aber den Hüffelsheimern auch einiges anboten. Doch während es die Gastgeber bei Ansätzen beließen, netzte Antonio Jonjic den ersten gefährlichen TB-Abschluss per Flachschuss ein (13.). Der Ball lief hiernach schnell durch die Gästereihen, Jan-Niklas König klärte prima gegen Robert Cenusa (21.), der nur drei Minuten später auch noch den Pfosten traf. Und gerade in der Phase, als Zeiskam an Sicherheit gewann, schlug der Neuling zu. Am Ende eines feinen Konters legte Tim Krafft quer, Simon Scherer blieb bei seinem neunten Saisontreffer cool (28.).

Und Scherer hätte der Partie die endgültige Wendung geben können, er scheiterte jedoch frei vor TB-Keeper Mario Prskalo. Da war er, einer dieser Schlüsselmomente, die Weingärtner meinte.

Über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe

Nach der Pause begegneten sich die beiden Duellanten auf Augenhöhe – auch wenn zu spüren war, dass gegen eine Mannschaft von Zeiskamer Qualität den Klassen-Neulingen eben noch ein paar Prozent fehlen. "Das sah trotzdem phasenweise richtig gut aus. In anderen Spielen wären unsere Schwächen sicher gar nicht so herausgearbeitet worden. Ein solch guter Gegner bestraft das aber sofort mit einem Gegentor."

Oder sogar mit zweien: Per Doppelschlag zum 3:1 sorgten Florian Simon und Cenusa nämlich für die Vorentscheidung (60. und 62.), wobei gerade das 2:1 des Jahn-Kapitäns sehenswert war, als er im Sitzen aus spitzem Winkel den Ball in den Winkel schlenzte. Noch so ein Schlüsselmoment in einer Phase, als die Hüffelsheimer richtig gut in der Partie waren. Die SGH gab sich dennoch nie auf, mit Christian Hahn kam sogar noch ein dritter Mann für die vorderste Reihe, doch die bärenstarken Pfälzer ließen sich den Dreier nicht mehr entgehen.

Zwar nahmen die Hüffelsheimer keine Punkte mit aus der Partie, dafür aber erneut einige Lehren – zumindest das freut den (Fußball-)Lehrer Weingärtner. "Wir müssen aus allen Spielen irgendwie ein ,learning‘ machen - heute vor allem in puncto Handlungsschnelligkeit. Wir mussten immer sehr aufmerksam und konzentriert sein." Und schließlich: "Wir dürfen auch nicht ganz vergessen, woher wir kommen."

SGH: König – Ludwig, Mörbel, Hermann, Balzer, Müller, Rosenbaum, Krafft, Keita (70. Hahn), Scherer, Reidenbach.





