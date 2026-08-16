Verbandsliga: Hüffelsheimer Traumstart ist perfekt

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Beißmann (70. N. Schwarz), Gänz, Braun, Goncalves, Mukanya (56. Haas) – Wingenter (66. Drouet), Iten, Grünewald – Gelenbevi (66. Abdelaali), Houngbedji

So klar, wie es das Ergebnis ausdrückt, war die Partie nicht. Der Aufsteiger aus der Südpfalz bewies sich als echtes Team, das der SG von Beginn an zusetzte. Die Elf von der Nahe geriet nach einer Umschaltaktion denn auch schon nach zehn Minuten in Rückstand. Kazuaki Nishinaka traf aus 16 Metern unhaltbar. Sieben Zählerumdrehungen später war der Ausgleich hergestellt. Simon Scherer lief nach einem Einwurf des SV ein, eroberte den Ball und schweißte das Gerät aus 14 Metern von halblinks ins rechte obere Dreieck.

Nach Wiederanpfiff hatte die SG mit Nik Rosenbaum für den bereits verwarnten Tim Müller mehr Ballkontrolle. Der für Tim Reidenbach gekommene Mostafa El-Haiwan gelang folgerichtig mit einem Flachschuss von der Strafraumkante die Führung (67.). In der Schlussphase bauten Scherer per Chip über den Keeper (88.) und Leon Kern mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die SG nach El-Haiwan-Vorarbeit (90.) das Ergebnis aus. „Drei Siege in der englischen Woche. Wir können mit Spaß in die nächsten Tage gehen“, bilanzierte Trainer Christian Lüllig.

SG Hüffelsheim: Becker – Mockenhaupt (46. Najda), Bsullak, Hermann, Hahn (82. Kern) – Scheick, Müller (46. Rosenbaum) – Yerima, Scherer, Gräff (88. Balzer) – Reidenbach (61. El-Haiwan)