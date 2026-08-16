Verbandsliga: Hüffelsheimer Traumstart ist perfekt

Region. Alles dabei in der Verbandsliga: Die SG Hüffelsheim setzt sich nach einem verdienten 4:1-Erfolg bei Aufsteiger SV Büchelberg in der Spitze fest, die Eintracht unterliegt glatt bei Absteiger FV Dudenhofen, und Alemannia Waldalgesheim verballert zahlreiche Chancen, kommt in Hohenecken aber wenigstens noch zu einem Zähler.
„Wir haben absolut verdient verloren. Dudenhofen ist eine Mannschaft mit ganz viel Qualität. Wir müssen neidlos anerkennen, dass das nicht unsere Kragenweite ist.“ Eintracht-Trainer Amin Ouachchen nahm nach der klaren 0:4-Niederlage kein Blatt vor den Mund. Zumal am Samstagnachmittag bei drückender Schwüle seinen Jungs gleich mehrfach gesundheitliche Probleme zu schaffen gemacht hatten. Deniz Cinar und Berkan Celebi mussten in der Trinkpause von Hälfte eins passen, Niklas Langer konnte bis zum Wechsel weitermachen. Weil dann auch noch Deniz Darcan in der Schlussphase des ersten Abschnitts und Malik Schäfer sowie Aidan Neal nach Wiederanpfiff drei Hundertprozentige vergaben, war die Niederlage spätestens mit dem 3:0 (Irfan Catovic, 77.) besiegelt. Max Lichti (3., 19. und 84.) schnürte für die Hausherren einen Dreierpack. Wichtig war Ouachchen, dass sein Team gegenüber der 1:5-Klatsche vom Mittwoch im Pokal eine Reaktion zeigte. „Mit der Art und Weise kann ich angesichts der Umstände zufrieden sein“, so der 39-Jährige, der in der Anfangself gründlich rotiert hatte. Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) soll im Nahe-Stadion gegen den VfR Grünstadt wieder Zählbares herausspringen.
Eintracht Kreuznach: Basting – Cinar (25. Brunswig), Langer (46. Strunk), Blenske, Spreitzer (58. Tüysüz) – Celebi (25. A. Neal), Schäfer (67. Paetzel), Molnar – N. Neal, Ben Hazaz – Darcan
„Wir waren die spiebestimmende Mannschaft, hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und haben es nur nicht geschafft, uns zu belohnen. SVA-Coach Elvir Melunovic nahm dennoch das Positive mit. Manel Goncalves per nach einer Ecke (77.) und Aiman Abdelaali (90.) nach Flanke von Jannik Drouet sorgten für wenigstens einen, allerdings hochverdienten Zähler.
Alemannia Waldalgesheim: Juric – Beißmann (70. N. Schwarz), Gänz, Braun, Goncalves, Mukanya (56. Haas) – Wingenter (66. Drouet), Iten, Grünewald – Gelenbevi (66. Abdelaali), Houngbedji
So klar, wie es das Ergebnis ausdrückt, war die Partie nicht. Der Aufsteiger aus der Südpfalz bewies sich als echtes Team, das der SG von Beginn an zusetzte. Die Elf von der Nahe geriet nach einer Umschaltaktion denn auch schon nach zehn Minuten in Rückstand. Kazuaki Nishinaka traf aus 16 Metern unhaltbar. Sieben Zählerumdrehungen später war der Ausgleich hergestellt. Simon Scherer lief nach einem Einwurf des SV ein, eroberte den Ball und schweißte das Gerät aus 14 Metern von halblinks ins rechte obere Dreieck.
Nach Wiederanpfiff hatte die SG mit Nik Rosenbaum für den bereits verwarnten Tim Müller mehr Ballkontrolle. Der für Tim Reidenbach gekommene Mostafa El-Haiwan gelang folgerichtig mit einem Flachschuss von der Strafraumkante die Führung (67.). In der Schlussphase bauten Scherer per Chip über den Keeper (88.) und Leon Kern mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die SG nach El-Haiwan-Vorarbeit (90.) das Ergebnis aus. „Drei Siege in der englischen Woche. Wir können mit Spaß in die nächsten Tage gehen“, bilanzierte Trainer Christian Lüllig.
SG Hüffelsheim: Becker – Mockenhaupt (46. Najda), Bsullak, Hermann, Hahn (82. Kern) – Scheick, Müller (46. Rosenbaum) – Yerima, Scherer, Gräff (88. Balzer) – Reidenbach (61. El-Haiwan)