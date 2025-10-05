Verbandsliga: Hüffelsheimer Sieg im Aufsteigerduell

Hohenecken/Hüffelsheim. Das war stark und nach den Erfahrungen und Ergebnissen im Vorfeld so nicht unbedingt zu erwarten. Mit 5:1 gewann die SG Hüffelsheim am Sonntag vor 107 Zuschauern hochverdient bei Verbandsliga-Mitaufsteiger TuS Hohenecken und ließ dabei von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, in welche Richtung die Partie laufen würde. Mehr noch: Damit machte die Elf vom Palmenstein einerseits Werbung in eigener Sache für das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Oberligist Arminia Ludwigshafen, andererseits gewann sie wegen der Patzer der vor ihr liegenden Mannschaften sogar Anschluss Richtung Tabellenspitze.

In der vergangenen Saison zahlte die SG in Hohenecken beim 0:3 noch Lehrgeld. Diesmal war das völlig anders. Schon nach drei Minuten ging die Mannschaft von André Weingärtner in Führung. Nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette der Pfälzer setzte Tim Reidenbach nach und profitierte davon, dass sich TuS-Keeper Philipp Heimler und ein Abwehrspieler gegenseitig behinderten. „Das war so provoziert, und das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, so der SG-Coach. Vor allem agierte seine Elf in der Folge sicher und abgeklärt, überstand die gewissen Momente, die dazugehören und war spätestens mit dem 2:0, das Nik Rosenbaum nach eigenem Ballgewinn im Mittelfeld und dem Zudribbeln auf die Defensivlinie schließlich per Fernschuss erzielte (24.), auf der Siegerstraße. Mostafa El-Haiwan erhöhte neun Minuten später nach einem Ballgewinn und dem anschließenden schnellen Umschalten über den rechten Flügel, stand in der Mitte goldrichtig.

Aus der Kabine kamen die Hüffelsheimer zunächst etwas nachlässig. „Diese ersten Minuten sind der Wermutstropfen, wenn wir so einen heute überhaupt suchen müssen, denn die übrigen 75 bis 80 Minuten waren fast perfekt“, so Weingärtner. Einschussmöglichkeiten hatten die Hausherren auch in dieser Phase allerdings nur wenige. Und dann gab es ja noch Mittelstürmer Tim Reidenbach. Mit dessen zweitem Tor (56.) war der Stecker gezogen, zumal der eingewechselte Thierno Keita nach einem tiefen Ball in die Spitze zwischenzeitlich auch noch auf 5:0 stellte (71.). Der Ehrentreffer des TuS mit einem satten Schuss von Dennie Reh (76.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Ein Schönheitsfleck auf der sonst nahtlos reinen SG -Weste des ersten Oktobersonntags, an dem bei konsequenterer Chancenverwertung sogar ein weitaus höherer Sieg möglich gewesen wäre. Allein Tim Krafft hätte zweimal völlig blank vor Heimler gut und gerne einen Doppelpack schnüren können.