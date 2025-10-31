Verbandsliga: Hüffelsheimer Angriffspower trifft auf Abwehrbollwerk

Hüffelsheim. Das Duell der Vorwoche hatte zumindest kurzfristig seine Spuren hinterlassen. Beim jüngsten 2:4 in Kandel verlor die SG Hüffelsheim nicht nur die Punkte, sondern auch Spieler und Trainer per vorübergehenden oder dauerhaften Platzverweisen. Darüber hinaus hatten die Gäste wahrscheinlich auch einige Nerven auf dem Platz gelassen. Gerangel, Diskussionen, Ärger – alles abgehakt? Nach der Regeneration am Montag steht unter der Woche auch die Aufarbeitung des Gewesenen an. "Wir nehmen aber sehr viel Positives aus diesem Spiel mit", betont SGH-Coach André Weingärtner. In doppelter Unterzahl bei einem Spitzenteam den Ausgleich markiert zu haben, das sei aller Achtung wert. "Wir werden uns das auch nicht kleinreden lassen, weil es nämlich richtig gut war."

Die SG Hüffelsheim ist insgesamt gut in der Verbandsliga angekommen – wie im Übrigen alle Aufsteiger: Bienwald Kandel auf Platz zwei, die Hüffelsheimer als Sechste und TuS Hohenecken auf dem neunten Rang haben allesamt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Im Gegenteil: mit dem FC Bienwald rangelt ein Neuling sogar im Aufstiegsrennen mit. Davon sind die Hüffelsheimer aktuell noch ein Stückchen weg: Nimmt man die direkten Vergleiche der besten sechs Mannschaften als Maßstab, so kann der Nahe-Vertreter den Großen der Verbandsliga (noch) nicht ganz das Wasser reichen. Neben dem 2:2 gegen Alemannia Waldalgesheim gingen die Vergleiche mit dem TuS Mechtersheim (1:2) sowie bei Basara (2:7) und in Kandel (2:4) verloren. Das Positive der Negativbilanz: Nur beim Auftritt in Mainz waren die Hüffelsheimer wirklich chancenlos. "Wir haben da auch überhaupt keinen Druck, sind nach wie vor in einer komfortablen Situation", betont der Coach erneut.

Erster Erfolg gegen ein Top-Team?

Doch es ist an der Zeit: Gegen Zeiskam bietet sich nun die nächste Gelegenheit zum ersten Erfolg über ein Top-Team. Für die hervorragende SGH-Offensive, die im Schnitt alle 30 Spielminuten triff, wird es eine echte Herausforderung. Denn mit den Pfälzern stellt sich die beste Verbandsliga-Defensive vor. Lediglich zwölf Gegentreffer kassierte die Zeiskamer Hintermannschaft um Keeper Mario Prskalo sowie Joe-Luca Fuhr, der in den Nachwuchsleistungszentren in Sandhausen und Hoffenheim ausgebildet wurde, oder den oberliga-erfahrenen Marvin Benefo (Mechtersheim, Pforzheim) und Ünal Altintas (Mechtersheim, Wormatia Worms).

Emotionen werden nicht verboten

An der grundsätzlichen Hüffelsheimer Herangehensweise wird sich auch am 14. Spieltag nichts ändern. "Auf den Gegner schauen wir im Detail im Abschlusstraining. Aber das ist nichts für die Öffentlichkeit." Und trotz der Hektik vom vergangenen Sonntag: André Weingärtner will seinen Spielern die Emotionen nicht verbieten. "Gerade ein Kapitän muss natürlich auch reden können", sagt er mit Blick auf die Gelb-rote Karte gegen Lars Hermann. Die Fans verzeihen das gerne. Weingärtner: "Unseren Zuschauern wird immer etwas geboten. Auch letzte Woche gab es von den Mitgereisten Standing Ovation – vor allem dank der tollen Mentalität."





