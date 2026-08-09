Verbandsliga: Hornau lässt erneut Punkte liegen

Hornau-Trainer Andreas Klöckner wütet nach dem 2:2 in Walluf über den verpassten Dreier. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hornau. Nach dem 3:3 unter der Woche gegen den FV Biebrich musste sich TuS Hornau erneut mit einem Unentschieden zufrieden geben. TuS-Trainer Andreas Klöckner spricht von verlorenen Punkten, die sich sein Team selbst zuzuschreiben hat.

"Wir sind wieder schlecht in das Spiel reingekommen und haben es nicht geschafft, auf dem Platz anwesend zu sein", beschreibt Klöckner die Anfangsphase seiner Mannschaft. Julius Buff erzielte in der 19. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Ein "verdienter" Rückstand für die Klöckner-Elf, die im Anschluss aber besser ins Spiel kamen, weil sich Wallauf zurückzog.

Den Gästen fehlte es allerdings an sauberen letzten Pässen, konnten durch Luca Morlac aber kurz vor der Pause den Ausgleich erzielen. Roan Heller hätte in der Nachspielzeit noch das 2:1 nachlegen können, schoss sich bei einem Elfmeter aber selbst an und bugsierte den Ball über das Tor.

"Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, mehr Druck zu machen. Daraus wurde aber gar nichts", erklärt Klöckner. In der 48. Minute konnte Ruben Monteiro-Carvalho Wallauf wieder in Führung bringen. „Ein absoluter Torwartfehler“, ärgert sich der TuS-Trainer. Einen kurz ausgeführten Freistoß aus 35 Metern boxte sich Schlussmann Brandon Dorth selbst ins Tor.

Vier Minuten später antwortete Hornau erneut durch Morlac mit dem 2:2 (52.) und erarbeitete sich im Anschluss weitere Chancen, Linus Dahl und Heller hatten dabei die Größten. Ein weiteres Tor gelang den Gästen nicht.

"Reicht für unsere Ambitionen nicht"

Nach dem knapp verpasstem Aufstieg im vergangenem Jahr ein herber Rückschlag für Hornau, die nach drei Spielen bei fünf Punkten stehen. "Ich bin ziemlich sauer", wütet Klöckner. "Wenn wir den Anspruch haben aufzusteigen, dürfen wir nicht so auftreten. Das reicht für unsere Ambitionen nicht."

Doch nicht nur die Spielweise macht Klöckner sauer. "Es ist auch vor allem die fehlende Einstellung. Es ist keine Kasperle-Liga, in der man Sachen geschenkt bekommt." Den verpassten Dreier schreibt der TuS-Trainer eigenem Selbstverschulden zu. Nächsten Sonntag geht es für Hornau nach Waldbrunn. "Unter der Woche schauen wir den anderen Mannschaften erst mal beim Punkten zu. Und in Waldbrunn ist es immer schwer zu gewinnen. Es sind einfach die gewissen Prozente die uns aktuell fehlen, die wir am Sonntag aber brauchen."