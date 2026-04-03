Verbandsliga: Hornau im Alu-Pech und "nur" noch Verfolger

Die TuS Hornau mussten durch ihre Niederlage in Waldbrunn die Tabellenführung abgeben. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Monatelang haben sie die Verbandsliga Mitte angeführt, doch seit Donnerstagabend sind die TuS Hornau ihre Spitzenposition los. Die unglückliche 2:3-Niederlage beim FC Waldbrunn, verbunden mit dem parallelen 5:2-Erfolg des SV Rot-Weiß Hadamar in Marburg sorgten für einen Wachwechsel an der Tabellenspitze.

Blickt man auf die aktuelle Form der beiden Teams könnte diese Tabellenkonstellation auch bis Saisonende Bestand haben. Denn während Hadamar Sieg an Sieg reiht, punktete Hornau in den vergangenen Spielen eher schlecht als recht. Beim FC Waldbrunn verketteten sich ungünstige Umstände zu einer vermeidbaren Niederlage.

Denn zweimal lagen die TuS in Front, Nikola Schulze Solano traf nach Ablage von Karim Bounour nach Ecke zum 1:0, Luca Morlac verwertete einen Abpraller zum 2:1. Doch am Ende stand das Team aufgrund mangelhafter Chancenverwertung, eigenen Fehlern und Traumtoren des Gegners mit leeren Händen da. "Bis zum 1:1 waren wir sehr dominant, hatten Chancen aufs 2:0. Durch den Ausgleich kam ein Knick in unser Spiel", resümierte Hornaus Co-Trainer Adrian Göttfried.

Das Hornauer Spiel sei anschließend "unsauberer" geworden. Was den disziplinierten und körperlich starken Waldbrunnern zu Gute gekommen sei. "Die Stimmung von außen macht es da auch nicht einfacher", sagte Göttfried. Als die TuS im Aufbau den Ball verloren, der Schiedsrichter zum Unverständnis der Hornauer auf Weiterspielen entschied und Silas Henrich mit traumhaftem Schlenzer den Doppelpack schnürte, nahm das Hornauer Schicksal am Donnerstagabend seinen Lauf. Bezeichnend: Der angeschlagene und daher nur eingewechselte Leon Krönert traf die Latte, ebenso der als Joker gekommene Felix Erbe.

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr FV Biebrich FV Biebrich TuS Hornau TuS Hornau 16:00 live PUSH

Die TuS müssen dringend aus ihrem Ergebnistief rauskommen, um nicht sämtliche Ambitionen noch zu verspielen. Immerhin: Auch die Konkurrenz auf den Verfolgerrängen punktet derzeit kaum. Doch der kommende Gegner FV Biebrich hat im kommenden Heimspiel gegen die TuS die mutmaßlich allerletzte Möglichkeit, mit einem Sieg ins Aufstiegsrennen einzugreifen. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Solange wir nicht in Form sind, stellt sich die Frage nach Aufstieg oder Meisterschaft nicht", stellt Göttfried klar.