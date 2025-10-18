Verbandsliga: Hohenecken bezwingt Tabellenzweiten Bienwald

Nicht nur Tabellenführer, sondern auch Oberligist-Bezwinger: Der TuS Mechtersheim hat auch unter der Woche beim 1:0 über den SV Gonsenheim im Verbandspokal bewiesen, was in ihm steckt. Nun wartet die Pflicht in der Liga, wenn die TuS Marienborn zu Besuch kommen. Auf Patzer der Amiri-Elf lauerte der FC Bienwald Kandel, der bei Aufsteiger Hohenecken (1:3) jedoch den Kürzeren zog. Der SV Alemannia Waldalgesheim, verpasste nach dem 2:2 im Verfolger-Derby bei der SG Hüffelsheim den Sprung auf Platz zwei, den Jahn Zeiskam (am Sonntag in Bretzenheim) einnehmen kann. Der FC Basara und Viktoria Herxheim trennten derweil torlos mit 0:0. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hat gegen Bodenheim endlich ihren ersten Sieg gefeiert und will nun in Pirmasens nachlegen. Auch zwischen dem VfB Bodenheim und dem SV Morlautern steigt ein Kellerduell. Der TuS Steinbach, als einziges Team der Liga noch ohne Dreier, hat Steinwenden zu Gast.