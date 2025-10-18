 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der TuS Hohenecken überraschte gegen den FC Bienwald Kandel.
Der TuS Hohenecken überraschte gegen den FC Bienwald Kandel. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Verbandsliga: Hohenecken bezwingt Tabellenzweiten Bienwald

TuS schlagen FCB zuhause mit 3:1 +++ Mechtersheim nach Verbandspokal-Highlight gegen Marienborn +++ Remis im kleinen Derby in Hüffelsheim +++ Nullnummer zwischen Basara und Herxheim +++ Legt Kreuznach in Pirmasens nach?

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Nicht nur Tabellenführer, sondern auch Oberligist-Bezwinger: Der TuS Mechtersheim hat auch unter der Woche beim 1:0 über den SV Gonsenheim im Verbandspokal bewiesen, was in ihm steckt. Nun wartet die Pflicht in der Liga, wenn die TuS Marienborn zu Besuch kommen. Auf Patzer der Amiri-Elf lauerte der FC Bienwald Kandel, der bei Aufsteiger Hohenecken (1:3) jedoch den Kürzeren zog. Der SV Alemannia Waldalgesheim, verpasste nach dem 2:2 im Verfolger-Derby bei der SG Hüffelsheim den Sprung auf Platz zwei, den Jahn Zeiskam (am Sonntag in Bretzenheim) einnehmen kann. Der FC Basara und Viktoria Herxheim trennten derweil torlos mit 0:0. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hat gegen Bodenheim endlich ihren ersten Sieg gefeiert und will nun in Pirmasens nachlegen. Auch zwischen dem VfB Bodenheim und dem SV Morlautern steigt ein Kellerduell. Der TuS Steinbach, als einziges Team der Liga noch ohne Dreier, hat Steinwenden zu Gast.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
3
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Tok (3.); 2:0 Schauß (60.); 2:1 Liginger (71./FE); 3:1 Tok (80.)

Heute, 15:30 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
2
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Pira (16.); 0:2 Mehnatgir (21.); 1:2 Keita (36.); 2:2 Keita (48.)

Heute, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
0
0
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:30

