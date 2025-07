Verbandsliga, hippie yeah

Ein historischer Moment für den SV Blau-Weiß Büßleben: Zum ersten Mal in der 100-jährigen Vereinsgeschichte startet die Mannschaft in der Thüringenliga, der höchsten Spielklasse im Freistaat. Unter der Leitung von Trainer Mario Wisocki hat das Team den Aufstieg geschafft – und geht die neue Herausforderung mit einer Mischung aus Euphorie, Bodenständigkeit und sportlichem Ehrgeiz an.

„Das ist das, was wir wollten, und wir haben es durchgezogen“, sagt Trainer Mario Wisocki über die Gefühlslage im Team. „Die Stimmung ist immer noch euphorisiert und trotzdem mit einem Spannungseffekt. Es ist wie Weihnachten. Man weiß, dass das Fest ist, aber wir wissen noch nicht, was wir geschenkt bekommen.“ Der Aufstieg bedeutet für den Erfurter Stadtteilverein ein Abenteuer – sportlich und organisatorisch. Als einer der kleineren Klubs in der Liga sieht sich Büßleben als Underdog, der dennoch seinen Platz behaupten will. „Wir sind ‚Klein-Büßleben‘. Wir wollen unser Ding machen und mit den Aufsteigern konkurrieren. Sportlich wollen wir drinbleiben“, betont Wisocki.

Die Kaderplanung in Büßleben verlief bewusst bodenständig. Zwar war der Wunsch nach Verstärkungen da, doch der Markt und die finanziellen Möglichkeiten setzten klare Grenzen. „Es ist nicht so einfach, wenn man nicht mit viel Geld um sich schmeißen kann. Dann gehen viele Topspieler doch woanders hin“, erklärt Wisocki. Umso erfreuter zeigt er sich über Neuzugang Niklas Hebestreit: „Mit ihm haben wir noch einen guten Mann hinter den Spitzen gefunden, für den es aber auch ein Sprung ist.“ Mit Raymond Salomon wurde zudem ein erfahrener Torwart geholt und Malik Sinn kam als Sturmtalent aus dem Nachwuchs des FC Borntal zurück nach Büßleben. Ansonsten setzt man auf Kontinuität und die mannschaftliche Geschlossenheit, die schon in der Aufstiegssaison zum Erfolg führte.

Die DNA bleibt – mit Pressing und Leidenschaft

Taktisch bleibt sich der SV Blau-Weiß treu. „Unsere DNA wird sich nicht ändern“, stellt der Coach klar. „Wir arbeiten viel gegen den Ball, auch gerne im letzten Drittel schon. Wir wissen, dass wir stark im Offensivpressing sind. Das wollen wir beibehalten.“ Gleichzeitig ist dem Trainer bewusst, dass Anpassungen notwendig sein werden – schließlich ist das Niveau in der Thüringenliga durchweg höher.

Die Belastung in der Vorbereitung forderte allerdings erste Opfer in Form von Spielern mit muskulären Problemen: „Ein paar Spieler mussten die intensiven Lauftrainings in Form von Zerrungen leider bezahlen. Das bleibt nicht aus – wir sind ja alles keine Leistungssportler“, so Wisocki. Dennoch überwiegt bei ihm der Optimismus: „Ich bin sehr zuversichtlich, weil wir Qualität in der Truppe haben und das setzt sich in den Spielen auch durch.“

Auftakt gegen Favoriten – Keine Angst vorm Neuen

Zum Saisonstart warten mit dem FC An der Fahner Höhe und dem SV 09 Arnstadt gleich zwei Schwergewichte der Liga. Doch von Zurückhaltung ist keine Spur: „Wir nehmen es wie es kommt und werden sicher keinen Angsthasen-Fußball spielen.“ Und selbst wenn es sportlich nicht reichen sollte, bleibt der Stolz auf das Erreichte: „Wenn es am Ende nicht klappt, waren wir trotzdem die ersten, die nach einer 100-jährigen Vereinsgeschichte in die Thüringenliga aufgestiegen sind. Uns wird keiner den Kopf abreißen.“