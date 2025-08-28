Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Verbandsligist TuS Marienborn gastiert am Sonntag bei Viktoria Herxheim – Foto: Michael Wolff (Archiv)
Verbandsliga: Herxheim und Marienborn im Duell der Sieglosen
Wer kann sich im Kellerduell durchsetzen? +++ Schweres Spiel für Morlautern bei Tabellendritten +++ Insgesamt noch sechs Teams ohne Sieg
Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startet am Freitagabend mit zwei Partien (jeweils 19.30 Uhr): Alemannia Waldalgesheim empfängt den VfB Bodenheim. Nach drei Siegen in Folge musste Waldalgesheim zuletzt bei Eintracht Bad Kreuznach (0:0) erstmals Punkte liegenlassen. Parallel trifft TuS Hohenecken auf TuS Steinbach. Am Samstag stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm: Absteiger Morlautern empfängt den Tabellendritten Basara Mainz, außerdem gastiert Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel. Der Sonntag bringt schließlich vier Spiele: Die SG Hüffelsheim trifft auf FK Pirmasens II, Jahn Zeiskam empfängt den SV Steinwenden, die TSG Bretzenheim fordert Spitzenreiter Mechtersheim heraus und Viktoria Herxheim misst sich mit dem SV Marienborn.