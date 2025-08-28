Verbandsliga: Herxheim und Marienborn im Duell der Sieglosen

Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startet am Freitagabend mit zwei Partien (jeweils 19.30 Uhr): Alemannia Waldalgesheim empfängt den VfB Bodenheim. Nach drei Siegen in Folge musste Waldalgesheim zuletzt bei Eintracht Bad Kreuznach (0:0) erstmals Punkte liegenlassen. Parallel trifft TuS Hohenecken auf TuS Steinbach. Am Samstag stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm: Absteiger Morlautern empfängt den Tabellendritten Basara Mainz, außerdem gastiert Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel. Der Sonntag bringt schließlich vier Spiele: Die SG Hüffelsheim trifft auf FK Pirmasens II, Jahn Zeiskam empfängt den SV Steinwenden, die TSG Bretzenheim fordert Spitzenreiter Mechtersheim heraus und Viktoria Herxheim misst sich mit dem SV Marienborn.